دوري أبطال أوروبا..تشيلسي يهزم ليل.. فيديو



تشيلسي تشيلسي

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً مستحقاً على نظيره ليل الفرنسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "ستامفور بريدج" ضمن منافسات ذهاب دوري الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022.



جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة الثامنة من خلال ضربة رأسية إثر عرضية مميزة من ركنية حكيم زياش، حيث يخوض اللاعب مباراته الخمسين أساسيا مع نادي تشيلسي. بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 63 من عمر اللقاء مستغلاً خطأ دفاع نادي ليل.



ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات كرة القدم سجل كريستيان بوليسيتش أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ، جميع أهدافه السابقة مع البلوز كانت خارج الأرض. كما صنع نجولو كانتي 3 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها كأساسي مع تشيلسي بجميع البطولات.



ونظم جمهور نادي ليل الفرنسي مسيرة كبيرة في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن قبل انطلاق مباراتهم أمام تشيلسي.



وأشعل الجمهور الشماريخ وهتفوا بقوة لصالح فريقهم قبل مواجهة بطل أوروبا ما ألهب المباراة حماساً شديداً قبل انطلاق بوقت قليل.



وجاء تشكيل تشيلسي أمام ليل كالتالي:



حراسة المرمى: إدوارد ميندي.



خط الدفاع: أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا، كريستنسن، تياجو سيلفا.



خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، بوليسيتش، ألونسو.



خط الهجوم: زياش، هافيرتز.



بدلاء تشيلسي أمام ليل كالتالي: كيبا، جورجينيو، لوكاكو، فيرنر، لوفتوس تشيك، تشالوباه، ساؤول، ماسون مونت، كينيدي، سار، فايل، بتينلي.



بينما جاء تشكيل فريق ليل كالتالي: "جارديم - سيليك ، فونتي ، بوتمان ، دجالو - سانشيز ، زيكا ، أونانا ، أندريه ، بامبا - ديفيد".