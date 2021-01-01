علوم القاهرة .. تعلن عن قسم التقنية الحيوية

تستمر جامعة القاهرة في استحداث عدد من البرامج الجديدة بالكليات، لمواكبة متطلبات سوق العصر وإعداد الطلاب له.
وفي هذا التقرير، ننشر لكم تفاصيل أحدث الأقسام التي وافقت جامعة القاهرة انشائها بكلية العلوم.
وافق مجلس جامعة القاهرة بإنشاء قسم التقنية الحيوية، ليصبح أول قسم في هذا المجال الواعد بكلية العلوم.
يهدف قسم التقنية الحيوية إلى إعداد خريجين مؤهلين في مجالات التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية، يتميزون بمستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية، ولديهم القدرة على المنافسة على كافة المستويات المحلية والدولية، والمساهمة في تقديم بحث علمي متميز لحل مشاكل المجتمع العلمية والبيئية، واستثمار البحث العلمي في رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاعات ذات الصلة بما يلبي احتياجات التنمية المجتمعية.
كما أن التقنية الحيوية تُمثل مجالًا واعدًا يواكب متطلبات العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي، وتُعد من العلوم التي تتطور بشكل سريع ويزداد الاهتمام بها في معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن تطبيق التقنية الحيوية تتمثل أهميتها في إنتاج أو تحليل مركبات نافعة مشتقة من الأنظمة الحيوية.
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