أعلان نتائج التعليم المفتوح بحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس نتائج الفصل الدراسي الأول للتعليم المفتوح .
وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه سوف يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية في الشعبتين العربية والإنجليزية إلى مجموعتين ( أ ) و ( ب ) ، وبحيث يقتصر الحضور في الأسبوع الأول على المجموعة ( أ ) ، ويقتصر الحضور في الأسبوع الثاني على المجموعة ( ب ) ، وهكذا بالتناوب بينهما حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
وأشار عميد الكلية إلى أنه سيتم يوميا تسجيل جميع المحاضرات، ووضعها في ذات اليوم على المنصة التعليمية للكلية ، موضحة أن كل أستاذ سيتولى شرح مقرره للمجموعتين تباعاً دون تكرار ، وبحيث ما يشرح للمجموعة ( أ ) ، يتم تسجيله ووضعه على المنصة للمجموعة ( ب ) والعكس ، وبالتالي يلتزم طلاب المجموعتين بجميع أجزاء المقرر المشروحة في المدرج .
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