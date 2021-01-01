أعلان نتائج التعليم المفتوح بحقوق جامعة عين شمس

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس نتائج الفصل الدراسي الأول للتعليم المفتوح .

وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه سوف يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية في الشعبتين العربية والإنجليزية إلى مجموعتين ( أ ) و ( ب ) ، وبحيث يقتصر الحضور في الأسبوع الأول على المجموعة ( أ ) ، ويقتصر الحضور في الأسبوع الثاني على المجموعة ( ب ) ، وهكذا بالتناوب بينهما حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عميد الكلية إلى أنه سيتم يوميا تسجيل جميع المحاضرات، ووضعها في ذات اليوم على المنصة التعليمية للكلية ، موضحة أن كل أستاذ سيتولى شرح مقرره للمجموعتين تباعاً دون تكرار ، وبحيث ما يشرح للمجموعة ( أ ) ، يتم تسجيله ووضعه على المنصة للمجموعة ( ب ) والعكس ، وبالتالي يلتزم طلاب المجموعتين بجميع أجزاء المقرر المشروحة في المدرج .

وانطلق السبت 19 فبراير، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

المصدر: elbalad

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