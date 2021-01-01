أعلان نتائج التعليم المفتوح بحقوق جامعة عين شمس

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اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس نتائج الفصل الدراسي الأول للتعليم المفتوح .



وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه سوف يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية في الشعبتين العربية والإنجليزية إلى مجموعتين ( أ ) و ( ب ) ، وبحيث يقتصر الحضور في الأسبوع الأول على المجموعة ( أ ) ، ويقتصر الحضور في الأسبوع الثاني على المجموعة ( ب ) ، وهكذا بالتناوب بينهما حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.



وأشار عميد الكلية إلى أنه سيتم يوميا تسجيل جميع المحاضرات، ووضعها في ذات اليوم على المنصة التعليمية للكلية ، موضحة أن كل أستاذ سيتولى شرح مقرره للمجموعتين تباعاً دون تكرار ، وبحيث ما يشرح للمجموعة ( أ ) ، يتم تسجيله ووضعه على المنصة للمجموعة ( ب ) والعكس ، وبالتالي يلتزم طلاب المجموعتين بجميع أجزاء المقرر المشروحة في المدرج .

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