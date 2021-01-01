تعرف على آخر موعد لتقديم الالتماسات لطلاب جامعة القاهرة على نتائج الفصل الدراسي الأول

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أعلنت كليات جامعة القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021-2022، وقامت الكليات بفتح باب الالتماسات على النتائج.



وفى هذا التقرير ننشر لكم اخر موعد لاستقبال الالتماسات بالكليات.



وأعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الاول للعام الجامعى 2021-2022.

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وقال الدكتور أحمد رجب، إنه تم فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحان دور يناير 2022 لطلاب مرحلة البكالوريوس بدءا من يوم السبت 19 فبراير _ 24 فبراير ، مؤكدا أنه لن يلتفت لأية التماسات بعد هذا الموعد.وفي نفس السياق، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراة.وقال الدكتور شريف شاهين، إنه تم فتح باب الالتماسات على نتائج طلاب الدراسات العليا ماجستير ودكتوراة بدءا من الأحد الماضى وحتى يوم الأحد القادم 27 فبراير الجارى.وعلى الجانب الاخر ، اعلن الدكتور هشام محمد البرملجى عميد كلية التخطيط الاقليمى و العمرانى جامعة القاهرة ، عن غلق باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعي 2022-2022 .وقال الدكتور هشام البرملجى ، أن الكلية قامت بفتح باب الالتماسات من الاثنين الموافق 14 فبراير حتى يوم الاحد الموافق 20 من فبراير ، مؤكدا على انه لا ينظر إلى اى التماس بعد الموعد .