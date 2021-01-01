تجارة حلوان تعلن نتائج الترم الأول خلال أيام

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كشفت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان، أن مواعيد إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022.



وصرحت الدكتورة “فاخر” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكلية انتهت من إعلان نتائج بعض البرامج الدراسية بالكلية بشكل كامل، أما بخصوص طلاب شعبة العربي وباقى طلاب الفرق الدراسية الاخرى ففى خلال الايام القادمة سوف تقوم الكلية بإعلان النتائج المتبقية.



كما أكدت عميد كلية التجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان، إنتظام الدراسة بشكل كامل وطبيعي داخل الكلية سواء داخل مقر الكلية فى الحرم الجامعي بجامعة حلوان، أو مقر الكلية فى الزمالك.

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سياحة وفنادق حلوان تنظم مؤتمرها الدولي.. الجمعةبدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :http://app2.helwan.edu.eg/http://app1.helwan.edu.eg/ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية و انه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق ب باقى الكليات لإعلانها في اقرب وقت .وفى إطار متصل كان قد أعلنت جامعة حلوان عن انتظام الدراسة منذ بداية للفصل الدراسي الثاني، وأن الجامعة أنهت عمليات التعقيم والتطهير لكافة المباني من القاعات والمدرجات والمدن الجامعية والمباني الإدارية حيث تتم هذه العمليات تتم بصورة دورية.وأكدت جامعة حلوان أنه تم تقليل عدد الطلاب بالمدرجات والقاعات وتقسيم الفرق الدراسية بالجداول علي فترات وأيام مختلفة لمنع التكدس الطلابي داخل الجامعة وتطبيق للإجراءات الوقائية.ونوهت جامعة حلوان بأنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا في حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث، وذلك حفاظا على صحة منتسبي الجامعة وسلامتهم.