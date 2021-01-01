تعرف علي ذكر يومي لرد الوساوس والتغلب عليها

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الوساوس

نشر الدكتور مختار مرزق عبد الرحيم، عميد أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط، علاجًا آخر للوسوسة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ويتضمن عدة أدعية على المسلم أن يرددها كلما طاف به طائف من الشيطان.

وأول هذه الأدعية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم"، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضى الله عنه: "يا أبابكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل"، فقال أبوبكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل ، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟"، قال: "قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم".

وقال مرزوق ان لهذا الدعاء مع صدق النية تأثير عجيب في ذهاب الرياء والسمعة والعجب وما يدب في صدر المؤمن من شك أو وساوس وما إلى ذلك، وقد وصف لمن ابتلى بالوسوسة فجعله وردا له ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساءا فكان له عظيم الأثر فى الشفاء من وساوس الصدر وشفى تماما بحمد الله تعالى.

المصدر: مصراوي

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