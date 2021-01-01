الدكتور مجدي عاشور...نصائح مهمة لزيادة الرزق وتحقيق رضا الله



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما هي الأشياء التي إن فعلتها زاد رزقي ورضي عني ربي؟



في رده، أوضح عاشور أن هناك أعمالا ورد أنها تزيد في الرزق وتسبب رضا الله تعالى على العبد المؤمن، وهي:



أولًا : يجب على الإنسان أمران في مسألة الرزق:

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1- أن يعلم ويتيقن أن رزقه مكفول من قِبَلِ الله عز وجل ، وهو يتكوَّن في بطن أمه ، يقول الله تعالى : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ . فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنَّ أحدَكم يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطنِ أمِّه أربعينَ يومًا نطفةً ، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك ، ثم يكونُ مضغةً مثلَ ذلك ، ثم يبعثُ اللهُ إليه ملَكا ، ويُؤمرُ بأربعِ كلماتٍ ، ويُقالُ له : اكتبْ عملَه ، ورزقَه ، وأجلَه ، وشقيٌّ أو سعيدٌ ؛ ثم يُنفخُ فيه الروحَ".2- أن لا يتواكل الإنسان في تحقق هذا اليقين، ولكن عليه بالسعي وأخذ بالأسباب التي يَسَّرَها الله له، وهذا ما جاء الأمر الإلهي في قوله سبحانه: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ? وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).ثانيًا: من الأمور التي تجلب الرزق وتزيده، وتحقق رضا الله عن العبد:1 - الأخذ بالأسباب المتاحة مع التوكل القلبي على الله عز وجل، حيث يقول تعالى: (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).2 - العمل على تقوى الله بفعل الخيرات قدر المستطاع؛ لقول الله سبحانه: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).3 - بر الوالدين وصلة الأرحام ، بالتعاون والمساعدة والتزاور والتواصل ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " مَن أَحَبَّ أن يُبْسَطَ له في رزقِه ، وأن يُنْسَأَ (أي يُزَادَ) له في أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه ".4 - كثرة الاستغفار ، ولو بعبارة : "أستغفر الله" مع محاولة حضور القلب عند الاستغفار ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من لَزِمَ الاستِغفارَ جَعَل اللهُ له مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخرَجًا، ومِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ورَزَقه مِن حيثُ لا يحتَسِبُ " .5 - كثرة الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد جاء في الحديث عن أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه قال : قلتُ يا رسولَ اللهِ ! إني أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي ؟ فقال : "ما شئتَ" ، قلت : الربعَ ؟ قال : "ما شئت ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك" ، قلتُ : النصفَ ؟ ! قال : "ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك" ، قلت : فالثُّلُثَيْنِ ؟ قال : "ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك" ، قلتُ : أجعلُ لك صلاتي كلَّها ؟ ! قال : "إذًا تُكْفَى همَّك، ويُكَفَّرُ لك ذنبَك".وأوضح عاشور أن هذه هي مجمل أسباب الرزق وسعته، وكذلك الرضا من الله عز وجل عن العبد؛ إذ كلها من الطاعات؛ بل من أعظم الطاعات.. والله أعلم