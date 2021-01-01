كيف تساعد الجوافة على التخسيس



الجوافة الجوافة

تعتبر الجوافة من الفواكه الشتوية المفيدة لمتبعي الحميات الغذائية، حيث تحتوي على عناصر الغذائية، ثبت أنها تساعد على فقدان الوزن بفعالية كبيرة.



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد الجوافة للتخسيس، وفقًا لموقع "NDTV".



تلعب الجوافة دورًا كبيرًا في كبح الشهية أثناء الرجيم، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يقلل الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية.

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منخفضة السعرات الحراريةتتميز الجوافة بسعراتها الحرارية المنخفضة واحتوائها على نسبة ضئيلة من الدهون، حيث يحصل الجسم عند تناول ثمرة تزن 100 جرام على 68 سعرة وأقل من 10 جرام من الدهون،حسب وزارة الزراعة الأمريكية.قد يهمك: السعرات الحرارية في الجوافة.. هل مسموحة في الرجيم؟لا تؤثر على سكر الدملا تؤثر الجوافة على مستويات السكر في الدم، نظرًا لانخفاض مؤشرها الجلايسيمي، بالإضافة إلى أن أليافها تبطء امتصاص الكوبوهيدرات في الأمعاء.مصدر للطاقة تساعد الجوافة على تقليل الشعور بالتعب أثناء الرجيم، بفضل محتواها الجيد من الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.ملين طبيعيتقلل الجوافة من فرص الإصابة بالإمساك أثناء الرجيم، لأن أليافها تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والحد من الانتفاخ والغازات.قد يهمك أيضًا: عوامل تجعل الجوافة خيارًا مثاليًا لإنقاص الوزن