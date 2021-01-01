بأقل التكاليف..طريقة عمل مربى الفراولة في البيت



طريقة عمل مربى الفراولة طريقة عمل مربى الفراولة



الفراولة من الفواكه لذيذة الطعم، والتي يفضلها الكبار والصغار، ويمكن استغلال موسم الفراولة الآن، وعمل مربى الفراولة في البيت، بأقل التكاليف، بدلا من شراءها بضعف التكلفة جاهزة، وتعد مربى الفراولة من الوصفات سهلة التحضير، ويمكن لأي ست بيت أن تجيد عملها بكل سهولة.



ويمكن تخزين مربى الفراولة التي يتم إعدادها في البيت، لفترات طويلة، ولذلك يمكن عمل كميات كبيرة من مربى الفراولة.



ولكل عشاق مربى الفراولة، نستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل مربى الفراولة باحترافية، كأشهر ماركات المربى الجاهزة، مع إمكانية تخزينها لمدة عام كامل.

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ومن أسرار طريقة عمل المربى، هو استخدام كيس من الجيلي، وهو سر عمل المربى في البيت كالجاهزة، لأن كيس الجيلي هو الذي يمنحها القوام الثقيل الذي يشبه مربى الفراولة الجاهزة، إلى جانب أن يعطيها اللون الأحمر القاني المميز لمربى الفراولة.وكذلك إضافة ذرة من ملح الليمون هو سر تخزينها لمدة عام كامل، فملح الليمون مادة حافظة طبيعية، إلى جانب إضافة عصير نصف ليمونة، حتى تتماسك أيضا الفراولة.وبالنسبة لمقدار السكر بالنسبة لمربى الفراولة، فلكل كيلو فراولة، يضاف نصف كيلو من السكر، وهو المقدار المعتدل، والذي يعطي طعما لذيذا، كالجاهزة تماماطريقة إعداد مربى الفراولةبعد تنظيف الفراولة وغسلها جيدا، تقطع حسب الرغبة لقطع صغيرة، يوضع عليها كمية السكر، ثم توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وتصل إلى ليلة كاملة.بعد ذلك ترفع الفراولة بالسكر على النار، وعندما تصل إلى درجة الغليان، نجعل النار هادئة، حتى لا تفور.نلاحظ تكون "ريم" أبيض على السطح، يتم التخلص منه أولا بأول، ثم نضيف عصير الليمون والذي يساعد على تماسك قوام مربى الفراولة، ثم ملح الليمون والذي يقوم بدور المادة الحافظة التي تساعد على الاحتفاظ بمربى الفراولة لمدة عام كامل.وعندما يمر نصف ساعة، نضيف كيس جيلي الفراولة، مع التقليب المستمر؛ حتى يذوب تمام الذوبان، وسنلاحظ احمرار لون مربى الفراولة، كالجاهزة بالضبط، ثم نرفعها عن النار.ونتركها لتبرد قليلا، ثم نضعها في البرطمانات، على أن تكون نظيفة وجافة تماما، وعندما تبرد تماما نضعها في الثلاجة؛ ليتماسك قوامها، وتكون صالحة للأكل.