اعرف كيف تتتجنب الإصابة بجلطة القلب

آخر الأخبارالصحة والجمال › اعرف كيف تتتجنب الإصابة بجلطة القلب

صورة الخبر: الإصابة بجلطة القلب
الإصابة بجلطة القلب


كشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب عن طرق تجنب الإصابة بجلطات القلب خاصة لمن سبق أن أصيب بها وتم شفائه منها وخرج معافى دون تأثر عضلة القلب وتم تسليك شرايين القلب.

وأضاف أن من أصيب بجلطات القلب معرض للإصابة بها من جديد ونصح بإعادة تغيير نمط الحياة والإقلاع عن التدخين وتقليل الوزن والسيطرة عليه والتغذية السليمة وتناول أكل صحي وممارسة الرياضة يوميا.

وشدد على أهمية الوقت في التعامل مع جلطات القلب.



وحذر من أن تتمكن جلطة القلب من الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب ما يؤدي إلى وفاة جزء من عضلة القلب مما يمثل خطورة على المريض ويمكن أن يتحول لمريض مصاب بضعف عضلة القلب نتيجة انسداد الشريان مشددا على أهمية تلقي العلاج في الوقت المناسب.



وأشار إلى أن جميع مراكز القلب في مصر توفر خدمة دعامة الحياة من خلال إجراء قسطرة غلي القلب لفتح الشريان وإعادة تروية عضلة القلب للحفاظ على عضلة القلب وحياة المريض.
وأوضح أن أهم أعراض جلطة القلب الحادة، هي الم حاد منتشر في الصدر أو في الجهه اليسري أو منتشر في الجهة اليمنى وإعياء شديد أو إحساس بالميل للقيء أو الترجيع وعرق شديد ووهن محذرا من اهمال تلك الأعراض عند ظهورها على أنها برد أو اضطراب في المعدة.

وتابع أنه عند ظهور تلك الأعراض يجب الذهاب الي اقرب مستشفي مضيفا أنه في اقسام الطوارئ يتم التعامل مع تلك الأعراض من خلال إجراء رسم قلب وتحليل انزيمات قلب ووضع خطة علاج.

المصدر: vetogate

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اعرف كيف تتتجنب الإصابة بجلطة القلب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23248

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager