اعرف كيف تتتجنب الإصابة بجلطة القلب



الإصابة بجلطة القلب الإصابة بجلطة القلب



كشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب عن طرق تجنب الإصابة بجلطات القلب خاصة لمن سبق أن أصيب بها وتم شفائه منها وخرج معافى دون تأثر عضلة القلب وتم تسليك شرايين القلب.



وأضاف أن من أصيب بجلطات القلب معرض للإصابة بها من جديد ونصح بإعادة تغيير نمط الحياة والإقلاع عن التدخين وتقليل الوزن والسيطرة عليه والتغذية السليمة وتناول أكل صحي وممارسة الرياضة يوميا.



وشدد على أهمية الوقت في التعامل مع جلطات القلب.

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وحذر من أن تتمكن جلطة القلب من الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب ما يؤدي إلى وفاة جزء من عضلة القلب مما يمثل خطورة على المريض ويمكن أن يتحول لمريض مصاب بضعف عضلة القلب نتيجة انسداد الشريان مشددا على أهمية تلقي العلاج في الوقت المناسب.وأشار إلى أن جميع مراكز القلب في مصر توفر خدمة دعامة الحياة من خلال إجراء قسطرة غلي القلب لفتح الشريان وإعادة تروية عضلة القلب للحفاظ على عضلة القلب وحياة المريض.وأوضح أن أهم أعراض جلطة القلب الحادة، هي الم حاد منتشر في الصدر أو في الجهه اليسري أو منتشر في الجهة اليمنى وإعياء شديد أو إحساس بالميل للقيء أو الترجيع وعرق شديد ووهن محذرا من اهمال تلك الأعراض عند ظهورها على أنها برد أو اضطراب في المعدة.وتابع أنه عند ظهور تلك الأعراض يجب الذهاب الي اقرب مستشفي مضيفا أنه في اقسام الطوارئ يتم التعامل مع تلك الأعراض من خلال إجراء رسم قلب وتحليل انزيمات قلب ووضع خطة علاج.