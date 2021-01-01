مواجهات قوية في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا

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انتهت منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، بتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، والأهلي مع الهلال السوداني.مواضيع ذات صلةجدول مباريات اليوم.. انطلاق مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، يوم الجمعة 25 فبراير الجاري.



ويشهد يوم السبت القادم 26 فبراير مباراة الأهلي مع نظيره صنداونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثالثة، فيما يواجه الزمالك فريق الوداد المغربي.ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع الهلال والمريخ، فيما يتصدر صنداونز جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.ويقع الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر بترو أتلتيكو بـ4 نقاط، فيما يأتي الوداد في المركز الثاني بثلاث نقاط، ويتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة وحيدة.



وتتجدد مواجهات الجولة الثالثة مرة آخرى في الجولة الرابعة، والتي تحسم بنسبة كبيرة المتأهلين إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.ويرصد يلا كورة مواعيد الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا:المجموعة الأولى:المريخ السوداني والهلال السوداني.. 25 فبراير 2022.. الساعة السادسة مساءً.. ملعب المريخالأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي.. 26 فبراير 2022.. الساعة التاسعة مساءً.. ستاد القاهرةالمجموعة الثانية:أمازولو الجنوب وأفريقي وفاق سطيف الجزائري.. 25 فبراير 2022.. الساعة السادسة مساءً.. ملعب 8 ماي 1945الرجاء المغربي وحوريا الغيني.. 25 فبراير 2022.. الساعة التاسعة مساءً.. المركب الرياضي محمد الخامسالمجموعة الثالثة:الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي.. 26 فبراير 2022.. الساعة الثالثة عصرًا.. الملعب الاولمبي حمادي العقربيجوانينج جالاكسي البوتسواني وشباب بلوزداد الجزائري.. 26 فبراير 2022.. الساعة السادسة مساءً.. ملعب 20 أوت 1956المجموعة الرابعة:ساجرادا الأنجولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.. 26 فبراير 2022.. الساعة السادسة مساءً.. ملعب 11 نوفمبرالوداد المغربي والزمالك.. 26 فبراير 2022.. الساعة التاسعة مساءً.. المركب الرياضي محمد الخامس