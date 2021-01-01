محاربة العيون المنتفخة.. أبرزها النوم جيدا ونظام غذائى صحي



محاربة العيون المنتفخة محاربة العيون المنتفخة



حتى لو كنتِ لا تحبين المكياج، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر حقًا على مظهر وجهك هو مدى صحة عينيك، ولعل أبرز المشاكل الصحية التى يمكن أن تواجهها العينين هى الانتفاخ، حيث تؤدى العديد من العوامل المختلفة إلى هذه الحالة، مثل قلة النوم، وعدم كفاية تناول الماء، والحساسية الموسمية، والإفراط في تناول الملح، والانفجارات العاطفية من خلال البكاء، وعدم إزالة المكياج بشكل صحيح قبل النوم، وسوء التغذية وغيرها.



لذلك إذا كنت تعانين من تلك العيون المنتفخة غير المرغوب فيها، يقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض التغييرات التي يحتاج الشخص إلى القيام بها في روتينه اليومي والتي يمكن أن تكون مفيدة في السيطرة على مشكلة العيون المنتفخة:



1. الحرص دائمًا على اتباع نظام غذائي صحى وسليم من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل اللبن الرائب والخضراوات الورقية والموز.



2. وضع ضمادة باردة على العين عند انتفاخها، باستخدام أكياس الشاي أو قطعة قماش مملوءة بالثلج أو شرائح الخيار أو البطاطس لتهدئتها.



3. التمسك بكريم جيد وتطبيقه تحت العين، حيث يساعد ذلك على تقليل الالتهاب ويغذي الجلد حول العينين لزيادة مرونته.



4. تأكدى من الحصول على نوم جيد لمدة ست إلى ثماني ساعات يوميًا فى كل ليلة للمساعدة في إصلاح الجلد حول العينين.



5. تناول كمية كافية من الماء من أجل الحفاظ باستمرار على رطوبة البشرة ونضارتها.



6. يجب اختيار وضع النوم المناسب لتجنب انتفاخ العين، حيث يفضل النوم مع ظهر مسطح واستخدام وسادة واحدة، حيث يقلل ذلك من احتباس السوائل حول العينين.





