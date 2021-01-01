انفجار الضخم فى محطة بنزين بالدقهلية

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انفجار الضخم فى محطة بنزين


أنقذت العناية الإلهية مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، من حادث مروع بعد انفجار تنك داخل محطة بنزين داخل المدينة، مما أدى إلى إصابة 12 شخص واحتراق سيارتين ملاكي وتوك توك ودراجة نارية.


وأكد شهود عيان بالمنطقة، أنهم سمعوا صوت انفجار كبير بالمنطقة أدى إلى إصابتهم بالفزع، وعقب ذلك شاهدوا السنة النيران تتصاعد إلى أعلى مايقرب من ارتفاع 12 مترا، فيما تسبب الانفجار فى تحطيم عدد من المحلات بجوار المحطة والجهة المقابلة نتيجة شدة الانفجار.

وقد تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق لنقل للمصابين إلى مستشفي أجا المركزي، وقد وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى رفع حالة الطوارئ بالمستشفي وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين .

وقد أشار شهود عيان من أهالي المنطقة بأنه ليست المرة الأولي التي يحدث فيه حريق بالمحطة ، وقد حدث قبل ذلك من عدة سنوات ، وقد قامت النيابة العامة باجا بالانتقال إلى مكان الحادث ، وقامت بمعاينة الاصرار التى لحقت بالمحطة ، ومعاينة السيارتين والدراجة النارية و التوك التوك المحترق داخل المحطة ، كما انتقلوا إلى المحلات المجاورة والاستماع إلى شهادة أصحاب المحلات المتضررة من الانفجار .

وتم عمل كردون أمني حول المحطة بالكامل ومنع المواطنين من الاقتراب ، فيما تجري اللجان الفنية المعاينة لمعرفة أسباب الحريق ، وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من النجدة لمأمور مركز أجا ، بنشوب حريق هائل داخل محطة بنزين داخل مدينة اجا .

المصدر: youm7

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