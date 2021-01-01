داعية إسلامي يقول بأن النبي رأى جبريل مرتين في رحلة الإسراء والمعراج بصورته الحقيقية



الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي الكريم رأي سيدنا جبريل في رحلة الإسراء ورآه أيضا في رحلة المعراج.



وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي" في برنامج "لعلهم يفقهون"، أن الله تعالى أكد ذلك في قوله "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى" منوها أن سيدنا جبريل قد يظهر في صورة شخف معروف، وعادة ما كان يظهر في صورة صحابي اسمه "دحية بن عمرو الكلبي" وكان هذا الصحابي جميل الشكل.



وأشار إلى أن سيدنا جبريل قد يظهر للنبي في صورة أخري في صورة رجل جميل غير معروف، والنبي رأي سيدنا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وذلك عند سدرة المنتهي، وهذه الشجرة ورقها يشبه أذن الفيل، وهذه الصورة الحقيقية يظهر وله ستمائة جناح، الجناح الواحد، يسد بين المشرق والمغرب.

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وأوضح، أن النبي رأى في رحلة المعراج الأنبياء في السماوات السبع، ففي السماء الأولى سيدنا آدم، وفي السماء الثانية رأى النبي سيدنا عيسى، وفي السماء الثالثة رأى النبي سيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة رأى سيدنا إدريس، وفي الخامسة رأى سيدنا هارون، وفي السادسة رأى سيدنا موسى، وفي السابعة رأى سيدنا إبراهيم.