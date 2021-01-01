انطلاق ميزة «Reels» على «فيسبوك» عالميا

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أعلنت شركة ميتا (المنصة الأم لفيسبوك) اليوم رسميا إطلاق ميزة Reels على شبكة فيسبوك، وهي الميزة التي تشبه إلى حد كبير تطبيق تيك توك.



وذكرت ميتا - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم - أنها أطلقت الميزة في كل أنحاء العالم، ما يجعل الميزة متاحة من خلال تطبيقات الخدمة على آي أوس إس iOS وأندرويد Android في أكثر من 150 دولة.



وبالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Reels، تضيف ميتا ميزات تحرير جديدة إلى إصدار فيسبوك وتوسيع خيارات الإعلان، تتوفر معظم هذه الميزات بالفعل على Facebook Reels في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وفي Instagram Reels في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.

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وسيتمكن مستخدمو Facebook Reels من "إعادة مزج" مقاطع فيديو وتحميل مقاطع تصل مدتها إلى 60 ثانية، تماما كما هو الحال مع Instagram Reels. سيتمكنون أيضا من حفظ المسودات، وستضيف Meta أدوات جديدة لقص الفيديو في الأشهر المقبلة ستسهل على منشئي المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو مباشرة أو طويلة، اختبار تنسيقات مختلفة.وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى تراجع سعر سهم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمز المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأسابيع الماضية إلى خروجها من قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.وسجل سهم ميتا أسوأ أداء شهري له على الإطلاق خلال الشهر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة التي احتلت في وقت من الأوقات المركز السادس كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت تريليون دولار، أصبحت قيمتها أمس الخميس 565 مليار دولار تحتل بها المركز الحادي عشر في القائمة خلف شركة تينسنت تكنولوجيز الصينية التي احتلت المركز العاشر.ومنذ وصول قيمتها السوقية إلى أعلى مستوى لها في سبتمبر الماضي، فقدت الشركة التي تحول اسمها من فيسبوك إلى ميتا بلاتفورمز في العام الماضي أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها.في الوقت نفسه احتلت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا المركز السادس بقيمة سوقية 906 مليارات دولار.