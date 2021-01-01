مواصفات جبارة لأرخص هاتف رائد من فيفو

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إصدار أرخص هاتف Vivo X80 SE ضمن سلسلة Vivo X80، حيث سيكون أرخص هاتف رائد لها، ومن المقرر أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف فيفو Vivo X80 SE سيأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.2 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + FHD، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وسيقدم هاتف فيفو Vivo X80 SE كاميرا ثلاثية خلفية تأتى الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع من نوع ماكرو بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.
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