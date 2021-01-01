بميزات تصنع لأول مرة آبل تعتزم إطلاق iphone 14 سبتمبر القادم



iphone 14 iphone 14

تستعد شركة آبل الأمريكية لإجراء أكبر تغيير من نوعه على هواتف آيفون iphone 14 من الفئة الرائدة والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، حيث ستشهد تحولا كبيرا في التصميم وسعة البطارية والكاميرا خاصة مع هواتف iPhone14 Pro الأكثر تميزا في السلسلة.



وبحسب مجلة Marca فإن تصميم شاشة هواتف iphone 14 سيحصل على ترقية كبيرة منها أن آبل ستزيل النوتش المخصص للكاميرا الأمامية لأول مرة منذ سنوات وستضيف بدلا منها ثقب صغير في أعلى الشاشة، أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K .



ولن يحتوي التصميم الجديد لهواتف iPhone14 Pro على مستشعرات Touch ID حيث تم اكتشلف التصميم بعد دخول الهواتف مرحلة الإنتاج التجريبي ، وهي مرحلة تختبر فيها آبل قدرات الإنتاج للموردين وتضمن فحوصات جودة المواد.

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أما بالنسبة لقياس شاشات هواتف آيفون 14 فإن هاتف iPhone 14 سيأتى قياس 6.1 بوصة، واستبدال طرازmini قياس 5.4 بوصة ، بجهاز iPhone 14 Max كما سيأتى هاتف iPhone 14 Pro وهو الطراز الأعلى إمكانات بشاشة قياس 6.7 بوصة.وستتميز الطرز القادمة من هواتف iPhone 14 ببطارية بعمر أطول ، حيث من المتوقع أن تحصل على بطارية 4.500 أو 5000 مللى أمبير، مع معدل شحن أسرع ، وترقية للكاميرا الخلفية والتصميم بشكل عام.وستحصل هواتف iPhone 14 على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام في الطرازات المتطورة ، مما سيمكن الهاتف من الحصول على سرعة كبيرة في الأداءكما أنه من المحتمل ألا يحصل على فتحة لبطاقة SIM حيث تضغط آبل لزيادة اعتماد تقنية eSIM ، كما قد تأتي الهواتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت.