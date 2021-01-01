بميزات تصنع لأول مرة آبل تعتزم إطلاق iphone 14 سبتمبر القادم

تستعد شركة آبل الأمريكية لإجراء أكبر تغيير من نوعه على هواتف آيفون iphone 14 من الفئة الرائدة والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، حيث ستشهد تحولا كبيرا في التصميم وسعة البطارية والكاميرا خاصة مع هواتف iPhone14 Pro الأكثر تميزا في السلسلة.
وبحسب مجلة Marca فإن تصميم شاشة هواتف iphone 14 سيحصل على ترقية كبيرة منها أن آبل ستزيل النوتش المخصص للكاميرا الأمامية لأول مرة منذ سنوات وستضيف بدلا منها ثقب صغير في أعلى الشاشة، أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K .
ولن يحتوي التصميم الجديد لهواتف iPhone14 Pro على مستشعرات Touch ID حيث تم اكتشلف التصميم بعد دخول الهواتف مرحلة الإنتاج التجريبي ، وهي مرحلة تختبر فيها آبل قدرات الإنتاج للموردين وتضمن فحوصات جودة المواد.
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