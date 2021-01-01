بعد 5 أسابيع من الثوران البركاني الإنترنت يعود بالكامل في تونجا

عادت خدمة الإنترنت في تونجا بالكامل بعد خمسة أسابيع من ثوران بركاني تحت البحر، وموجة مد عاتية (تسونامي) تعرضت لها الجزيرة المملكة التي تقع في المحيط الهادئ.
وذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت عودة الانترنت في جزيرة تونجاتابو الرئيسية، وجزيرة إيوا.
وأفادت صحيفة كانيفا تونجا بأن كابلا مهما تحت البحر يحمل جميع المعلومات الرقمية للبلاد تقريبا كان تعرض للتلف خلال الزلزال في موقعين، ولكن تم إصلاحه الآن وإنهاء انقطاع الإنترنت في البلاد.
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