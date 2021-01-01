اختبار أحدث هواتف OnePlus في وجه النار والكسر؟

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صورة الخبر: OnePlus
OnePlus

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرات هاتف OnePlus الجديد على الصمود في أصعب الاختبارات.

وخلال المقطع أظهر الخبير في القناة كيف حاول تجريح شاشة هاتف OnePlus 10 Pro بأداة حادة لتظهر هذه الشاشة مقاومة جيدة ضد الخدش صنفت من الدرجة السادسة.

أما عند محاولة الخبير تجريح الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف بنفس الأداة فأظهر الزجاج مقاومة ممتازة ضد الخدش، وعند استعمال نفس الأداة مع إطارات هيكل الهاتف ومع الإطارات المحيطة بمنافذ بطاقات الاتصال ظهرت على الإطارات آثار تجريح واضحة.

وحاول الخبير خلال المقطع أيضا اختبار قدرات شاشة الجهاز على مقاومة الحرارة العالية فعرّض الشاشة للهب الولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا فلم تبد عليها أي آثار واضحة للحرق، وتابعت الشاشة عملها بشكل طبيعي تقريبا كما لم تتأثر خاصية اللمس فيها.

والاختبار الأقسى لهذا الهاتف كان اختبار قدرة الهيكل على تحمل الضغط والثني، فبعد أن حاول الخبير ثني الهيكل بكلتا يديه تعرض الهيكل لكسر وتشوه واضحين في منتصفه تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

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