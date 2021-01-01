اختبار أحدث هواتف OnePlus في وجه النار والكسر؟

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرات هاتف OnePlus الجديد على الصمود في أصعب الاختبارات.
وخلال المقطع أظهر الخبير في القناة كيف حاول تجريح شاشة هاتف OnePlus 10 Pro بأداة حادة لتظهر هذه الشاشة مقاومة جيدة ضد الخدش صنفت من الدرجة السادسة.
أما عند محاولة الخبير تجريح الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف بنفس الأداة فأظهر الزجاج مقاومة ممتازة ضد الخدش، وعند استعمال نفس الأداة مع إطارات هيكل الهاتف ومع الإطارات المحيطة بمنافذ بطاقات الاتصال ظهرت على الإطارات آثار تجريح واضحة.
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