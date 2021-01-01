قبل أيام قليلة، من الإعلان الرسمي، المقرر يوم 24 فبراير، ظهر تسريب جديد، يوضح التصميم الرسمي، للجهاز اللوحي، OPPO Pad، ويكشف عن، بعض مواصفاته الرئيسية، حيث يشير إلى، أنه سيضم، شاشة بجودة عالية، ومعدل تحديث يبلغ، 120 هرتز، ومعالجا ثماني النواة، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وسيضم أيضا، بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بقوة عالية، بالإضافة إلى أن، أول جهاز لوحي، من شركة أوبو، سيدعم القلم المغناطيسي، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على صور، ومواصفات الجهاز اللوحي، OPPO Pad.
ووفقا لشركة أوبو، فإن الجهاز اللوحي القادم، سيضم كاميرا واحدة، في الخلف، وسيضم إطارات نحيفة جدا، حول الشاشة، وسيدعم قلم، Oppo Pencil، كما أنه، سيتوفر بسمك نحيف، يبلغ 7 ملم، وبوزن جيد للغاية، مقارنة بالمنافسين، يبلغ 510 جرامات، والإعلان التشويقي، يؤكد وصوله، باللونين الرمادي، والأرجواني، وقد يكون هناك، ألوان أخرى، عند الإعلان الرسمي.
الجهاز اللوحي OPPO Pad
هذا الجهاز اللوحي، يتوفر مع شاشة، IPS LCD، بحجم 10.95 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، موجودة في، الإطار الجانبي، وتأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وكاميرا واحدة، في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما الكاميرا الخلفية، فتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
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