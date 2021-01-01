

OPPO Pad OPPO Pad

قبل أيام قليلة، من الإعلان الرسمي، المقرر يوم 24 فبراير، ظهر تسريب جديد، يوضح التصميم الرسمي، للجهاز اللوحي، OPPO Pad، ويكشف عن، بعض مواصفاته الرئيسية، حيث يشير إلى، أنه سيضم، شاشة بجودة عالية، ومعدل تحديث يبلغ، 120 هرتز، ومعالجا ثماني النواة، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وسيضم أيضا، بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بقوة عالية، بالإضافة إلى أن، أول جهاز لوحي، من شركة أوبو، سيدعم القلم المغناطيسي، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على صور، ومواصفات الجهاز اللوحي، OPPO Pad.



ووفقا لشركة أوبو، فإن الجهاز اللوحي القادم، سيضم كاميرا واحدة، في الخلف، وسيضم إطارات نحيفة جدا، حول الشاشة، وسيدعم قلم، Oppo Pencil، كما أنه، سيتوفر بسمك نحيف، يبلغ 7 ملم، وبوزن جيد للغاية، مقارنة بالمنافسين، يبلغ 510 جرامات، والإعلان التشويقي، يؤكد وصوله، باللونين الرمادي، والأرجواني، وقد يكون هناك، ألوان أخرى، عند الإعلان الرسمي.



الجهاز اللوحي OPPO Pad

هذا الجهاز اللوحي، يتوفر مع شاشة، IPS LCD، بحجم 10.95 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، موجودة في، الإطار الجانبي، وتأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وكاميرا واحدة، في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما الكاميرا الخلفية، فتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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يتم تشغيل، الجهاز اللوحي، OPPO Pad، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 870، مبني على، تقنية 7 نانومتر، ويدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 650، كما أنه، سيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، وهذا الجهاز اللوحي، سيعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم، ColorOS 12، الأحدث من الشركة الصينية.وبالنسبة لبطارية، هذا الجهاز اللوحي، فتأتي بسعة، 8360 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، وتدعم الشحن العكسي، مع العلم بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0، أما بالنسبة، للمميزات الأخرى، فتتمثل في، القلم المغناطيسي، Oppo Pencil، الذي يدعم حتى، 4096 مستوى، من حساسية الضغط، مع إمكانية تركيب، شريحة اتصال 5G، في منفذ، Nano-SIM، كما أن، OPPO Pad، سيدعم اتصال، Wi-Fi 6، وBluetooth 5.0، وسيدعم أيضا، مكبرات صوت رباعية، من نوع ستريو، ومزودة بتقنية، Dolby Atmos.وعلاوة على ذلك، فإن هذه المواصفات، ليست مؤكدة، بنسبة 100%، لأن الشركة لم، تكشف عنها بعد، لذلك سيتوجب علينا الانتظار، ليوم 24 فبراير، عندما يتم، الإعلان بشكل رسمي، عن الجهاز، لمعرفة، سعر ومواصفات OPPO Pad، علما بأن، هذا الجهاز، سيتم طرحه، بجانب سلسلة هواتف، Oppo Find X5.