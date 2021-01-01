تعرف على المواصفات الكاملة للهاتف Motorola Moto G22



Motorola Moto G22 Motorola Moto G22

في الفترة الماضية، حصل الهاتف، Motorola Moto G22، على العديد، من الشهادات، التي تؤكد وصوله قريبا، والتي تكشف عن، بعض مواصفاته، والآن، ظهر تسريب جديد، يكشف لنا عن، قائمة المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، من موتورولا، حيث يشير إلى أنه، سيضم مواصفات متوسطة، تتمثل في، شاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، بالإضافة إلى، أحدث نظام تشغيل، من جوجل، ومعالج اقتصادي، ومواصفات أخرى ممتازة، سنتعرف عليها الآن، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، قائمة المواصفات الكاملة، للهاتف Motorola Moto G22.



مواصفات هاتف Motorola Moto G22

هذا الهاتف القادم، من موتورولا، سيتوفر بتصميم، مقاوم للماء، وبشاشة IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، بالإضافة إلى أن، Motorola Moto G22، سيحتوي على، 3 كاميرات، في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل الهاتف، Motorola Moto G22، سيأتي من فئة، Mediatek Helio G37، ومبني على تقنية، 12 نانومتر، ومكون من، 8 أنوية، 4 أنوية Cortex-A53، بسرعة 2.3 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A53، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، أما معالج الرسوميات، فسيأتي من فئة، PowerVR GE8320، والذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وواجهة المستخدم، الأحدث من موتورولا.

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وبالنسبة للبطارية، فستأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، لن تدعم، الشحن السريع، ولكن سيتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، أما بالنسبة، للمميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية تركيب، شريحة اتصال 5G، بجانب بطاقة ذاكرة خارجية، MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب، كما أنه، سيدعم التصوير بخاصية، HDR، وPanorama، من خلال، الكاميرات الخلفية، وسيدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعم، خاصية NFC، والراديو FM.ويشير هذا التسريب أيضا، إلى أن، سعر الهاتف Motorola Moto G22، سيبلغ حوالي، 226 دولارا أمريكيا، ومع ذلك، لم نتوصل إلى، أي تفاصيل رسمية، بخصوص هذا الهاتف، ولكن نتوقع أن، تخرج الشركة، خلال الفترة القليلة القادمة، وتكشف عن، المواصفات الرئيسية، للهاتف Motorola Moto G22، وموعد الإعلان الرسمي.