ثقب أسود تنبعث "رياح قوية"وسط مجرة تبعد 70 مليون سنة ضوئية عن الأرض



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

لا تتوقف المجرات عن إبهارنا على الإطلاق، حيث ينشر علماء الفلك باستمرار صورا جديدة تقدم وجهة نظر مختلفة عن الكون وربما بعض العلوم المثيرة معها.



وتُظهر صورة حديثة للمجرة NGC 7582، التي التقطت بالتلسكوب الكبير جدا (VLT)، ثقبا أسود فائق الكتلة نشطا في قلب المجرة. ومع ذلك، يبدو أن شيئا ما يعيد توجيه "رياحها" بعيدا عن بقية المجرة الحلزونية.



وتشتهر الثقوب السوداء بامتصاصها للمادة، وكمنتج ثانوي، تنتج تيارات هائلة من الطاقة يمكنها أن تمحو محيطها.

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وأظهرت دراسة أجرتها ستيفاني جونو من NOIRLab أنه في NGC 7582 على الأقل، يتم إعادة توجيه تيارات الطاقة هذه بعيدا عن بقية المجرة بواسطة "رياح".وهذه ليست "رياحا" بالمعنى التقليدي، ولكنها رياح يمكن رؤيتها بطول موجي معين من الضوء.وباستخدام المستكشف الطيفي متعدد الوحدات (MUSE) الخاص بالتلسكوب الكبير جدا (VLT)، نظرت الدكتورة جونو وزملاؤها في الجسيمات المتأينة التي كانت موجودة في المجرة. وتُظهر الصورة المصححة بالألوان، الأكسجين (الأزرق) والنيتروجين (الأخضر) والهيدروجين (الأحمر).ويمكن رؤية العناصر الأثقل المتأينة بشكل مخروطي حول الثقب الأسود الهائل في مركز NGC 7582، ما يوضح تدفق الطاقة المتوقع بشكل جيد. وعلى النقيض من ذلك، يظهر اللون الأحمر للصورة مكان مناطق تشكل النجوم في المجرة.وبشكل ملائم، تبدو الرياح منعزلة عن تلك المناطق الحساسة، ما يسمح للنجوم بالتشكل دون أن تتعرض للتحرش.