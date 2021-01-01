روسيا تختبر معدات صاروخية فضائية جديدة من طراز "سويوز"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مؤسسات وشركات روسية تعمل حاليا على اختبار المعدات المخصصة لصواريخ "سويوز-5" الفضائية من الجيل الجديد.
وقال بين صادر عن المؤسسة "يوم الجمعة 18 فبراير الجاري أرسل مركز بروغريس لصناعات الفضاء إلى شركة تسينماش خزان وقود تم تصميمه ليستخدم مع صواريخ سويوز-5 الفضائية من الجيل الجديد، بعد إتمام الاختبارات سيتم اعتماد هذا النوع من الخزانات مع المرحلة الأولى من الصواريخ المذكورة".
وأضاف البيان "الاختبارات التي ستجريها تسينماش سحاكي عمل الخزان مع محركات RD-171MV الروسية أثناء عملية إطلاق صواريخ سويوز، وسيتم خلالها قياس متانة هيكل الخزان وقدرات تحمله فروقات الضغط والحرارة".
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