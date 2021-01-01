نجاح التحام مركبة الشحن الأمريكية Cygnus مع محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن نجاح التحام مركبة الشحن الأمريكية Cygnus بالمحطة الفضائية الدولية، وقال بيان صادر عن الوكالة، "نجحت مركبة الشحن Cygnus التي أطلقت إلى الفضاء مؤخرا بالالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، عملية الالتحام تمت يوم الاثنين 21 فبراير الجاري تمام الساعة (15:20 بتوقيت موسكو)، وأشرف على العملية رائدا الفضاء التابعان لناسا، رجا شاري وكايلا براون".
ووفقا لموقع " روسيا اليوم" استخدم رائدان الفضاء ذراع Canadarm2 الإلكترونية لتقريب المركبة لتلتحم بوحدة Unity التابعة للمحطة".
وأضاف البيان "المركبة من المفترض أن تبقى ملتحمة بالمحطة حتى مايو المقبل، وبعدها ستحّمل بأقمار CubeSat النانوية الصغيرة وبعض المعدات غير الضرورية لتعاد إلى الأرض، وفي طريق عودتها ستقوم بإطلاق الأقمار في المدارات وبعد أسبوعين تقريبا ستصل إلى الغلاف الجوي للأرض لتحترق فيه بالحمولة الباقية"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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