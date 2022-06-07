رائعة ألفا روميو تونالي 2023 تنطلق رسميًا بتقنية الدفع الهجين



تونالي 2023 تونالي 2023

أطلقت "ألفا روميو" الشركة الإيطالية الرائدة، صاحبة التاريخ العريق وإحدى العلامات التجارية التابعة لشركات فيات كرايسلر أوتوموبيلز عن رائعتها الجديدة "تونالي 2023" بتقنية الدفع الهجين والتي تجمع بين تناغم التقنية الكهربائية مع مواصفات الجمال والديناميكية، فهي تدمج أحدث التكنولوجيا مع أفضل ديناميكيات القيادة لاقتناص الفرص ومواكبة التحديات الجديدة، والاستمرار في إلهام وتحفيز المشاعر الأصيلة.



وسيارة ألفا روميو تونالي الرياضية الجديدة متوسطة الحجم ومتعددة الاستخدامات، إذ تعتبر تونالي أول سيارة بتقنية الدفع الهجين وأول سيارة متوسطة الحجم في عائلة ألفا روميو، لتعيد الشركة بسيارتها الجديدة تخطيط قطاع السيارات الأسرع نمواً اليوم مستندةً على خبرتها العالية في مجال تصنيع السيارات بأسلوب إيطالي فريد وحصري ومتعة لا تضاهي في القيادة.



فالسيارة "تونالي" هي أول سيارة متوسطة الحجم بتقنية المحرك الكهربائي الهجين من "ألفا روميو"، تأتي بقوة 160 حصانا وناقل حركة أتوماتيكي بـ 6 سرعات وبطارية تولد 15 كيلووات و55 نيوتن متر، وتعمل بنظام الدفع الكلي، كما يتوفر إصدار آخر بقوة 130 حصان، وناقل حركة بـ 7 سرعات، وبطارية كهربائية تولد 48 فولت، وعزم دوران 320 نيوتن.

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كما تقدم السيارة استراتيجية جديدة لمجموعة سيارات "تونالي"، التي توفر للعميل من خلالها تجربة فريدة أكثر راحة من خلال تقديم حلول تكنولوجيا رائدة تجمع بين Super وTi، التي تعمل على تلبية احتياجات العملاء الأكثر فطنة، بالإضافة إلى حزمة Veloce التي تساهم في الوصول إلى الذروة من حيث الأداء والرياضة.تم تصميم "ألفا روميو تونالي الجديدة" لتجمع بين التصميم المعاصر الجذاب وخصائص التصميم الإيطالى الشهير، فتتميز جوانبها بانحنائها الممتد لأسفل الذي يطلق عليه مصممو ألفا روميوGT Line""، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية التي تبرر مفهوم "3 + 3"، وهي نتيجة لإعادة صياغة النماذج الشهيرة مثل SZ Zagato والسيارة التجريبية Proteo. التي تمكنا بسهولة من تفسير الهندسة ثلاثية الأبعاد للأضواء على أنها امتداد خارجي مباشر للدرع.كما تظهر وحدة الأضواء الخلفية كنجمة في الخلف. وحجم النافذة الخلفية الذي يميز استدارة السيارة ويعطيها المنظر الرياضي الجذاب ولكن بأسلوب أنيق ومعاصر، وبالجزء العلوي تلتقي فتحة ضوء النهار (DLO) وحواف النوافذ الجانبية وأعلى النافذة الخلفية التي تستحضر على الفور سيارة 8C Competizione التي تسلط الضوء على التقارب المتبادل بين نماذج ألفا روميو المختلفة.ويظهر جوهر ألفا روميو جلياً في عجلات تونالي التي تأتي على شكل قرص هاتف إلى عام 1960 في طراز (33 Stradale) الشهير بالتحديد. وتتوافر بأحجام 17 بوصة و18 بوصة و19 بوصة و20 بوصة - تعزز صورة النموذج الظلية.وتم تجهيز سيارة "تونالي" من الداخل بأعلى معايير التكنولوجيا الحديثة لضمان توفير تجربة مريحة وديناميكية تُبقي السائق على تواصل دائم، مع الحفاظ على متعة القيادة الرياضية في المقام الأول. تؤمّن هذه السيارة للسائق التركيز التام على الطريق وعلى لوحة العدادات الرقمية بالكامل قياس 12.3 بوصة، وشاشة رئيسية وسطية تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة.ويتوافر في الجهة الخلفية الداخلية للمقصورة ألواح بإضاءة نصف شفافة، مثل النفق المركزي، الذي يوفر المكان المناسب والمثالي لعنصر مهم في ألفا روميو، وهو مؤشر وضعية القيادة دي إن إي. كما يوفر التصميم الداخلي تجربة شاملة، مع تفاصيل تشعر السائق بالتفرّد والاستثنائية، فضلاً عن مقصورة غامرة ومرحّبة مع خصائص ديناميكية يقدّرها عشاق القيادة فقط.كما توفّر "تونالي" نظام المعلومات والترفيه المتطور والجديد بواجهة متعددة المهام التي تسمح للسائق بالحصول على أحدث الميزات والوظائف المتوفرة بكبسة زر من خلال عدد من التطبيقات.وتأتي ألفا روميو تونالي الجديدة مع ميزات أمان نشطة، ومناسبة لاحتياجات القيادة اليومية التي تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، والفرامل الذاتية، واكتشاف السائق النائم، تنبيه المقعد الخلفي، اكتشاف النقطة العمياء، كاميرا للرؤية بزاوية 360 درجة.مع انطلاق تونالي تُطلق "ألفا روميو" عددا من الخدمات الجديدة التي تستهدف تلبية رغبات العميل وتوفير أفضل سبل الراحة له، وستغطي الخدمات الجديدة المجموعة الكاملة للعلامة التجارية وليس " تونالي" فقط.وتشمل الخدمات الجديدة إنشاء شهادة ضمان بتقنية " NFT" الرموز غير قابلة للاستبدال التي ستقوم بتسجيل بيانات السيارة وإنشاء شهادة ضمان لها يتم استخدامها في سوق السيارات المستعملة لتحقيق تجربة مماثلة لتجربة شراء السيارات الجديدة.وتعد "ألفا روميو" هي أول شركة لصناعة السيارات تطبق هذا النظام، كما قامت "ألفا روميو" بزيادة فترة الضمان لتصل إلى 5 سنوات للمكونات الرئيسية للسيارة و8 سنوات للبطاريات الهجينة في إصدارات "تونالي" لتصبح أفضل عرض في فئتها.كما أطلقت ألفا روميو خدمات التجربة الرقمية التي تمكن العملاء من الشراء عبر الإنترنت في ثلاث خطوات بسيطة، واستحداث خدمة تصليح السيارات عبر تقنية الفيديو كول لزيادة الشفافية بين العميل والشركة.ومن المقرر أن يتم فتح باب الطلبات خلال إبريل المقبل بالتزامن مع إطلاق الإصدار الجديد "EDIZIONE SPECIALE"