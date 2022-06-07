طرح الشكل الجديد من سيات أرونا 2022 والكشف عن سعرها الآن في مصر..



سيات أرونا 2022 سيات أرونا 2022

كشفت شركة "كيان إيجيبت" وكيل سيات في مصر، النسخة الجديدة من السيارة Seat Arona Facelift 2022” وطرحتها بفئتين فقط لعشاقها داخل السوق المصرية.



تأتي Seat Arona بمحرك ثلاثي الاسطوانات بشاحت تيربو سعة 1.0 لتر يولد قوة 115 حصان وعزم 200 نيوتن بالمتر ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10 ثواني وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض DSG ب 7 سرعات ويبلغ متوسط معدل استهلاكها للوقود حوالي 5.3 لتر لكل 100 كم.



وعن أبعادها الخارجية فيبلغ طولها 4,154 مم ،وعرضها 1,780 مم والارتفاع 1,537 مم وقاعدة العجلات 2,566 مم وتأتي السيارة تزن 1,223 كجم، وتبلغ مساحة الشنطة 400 لتر وسعة خزان الوقود 40 لتر.

قد يعجبك أيضا...

تأتي Seat Arona 2022 مزودة بمجموعة تجهيزات قياسية للأمان وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن 6 وسائد هواء (أمامية وجانبية وستارية) ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج ثبات إلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام مساعد عند صعود مرتفع، مثبت ومحدد سرعة، مساعد فرامل BA، حساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام لرصد إرهاق السائق، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIXوبالإضافة لكل ما سبق تتميز الفئة الثانية بـمزيد من الأنظمة مثل تحكم ديناميكي في الجر، وقفل تفاضلي إلكتروني XDS.أما عن المقصورة الداخلية تم تعديل تصميم لوحة القيادة بما فيها من شاشة الترفيه والبيانات بمقاسات جديدة، وشاشة رقمية للعدادات مقاس 10.25 بوصة في الإصدار الأعلى، وكذلك عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة بجلد نابا الفاخر بشكل قياسي في جميع الإصدارات.وسيتم طرح الفئة الأولى Style بسعر 365 ألف جنيه مصريتأتي الفئة الأولى من سيات أرونا 2022 بمصابيح أمامية وخلفية LED، تحكم ديناميكي في مدى الضوء الأمامي، إضاءة نهارية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، نوافذ معتمة، جنوط مقاس 17 بوصة، قفل مركزي للأبواب، تعديل ارتفاع مقعد (السائق) يدويًا، مقاعد خلفية قابلة للطي، مسند ذراع أمامي، تطعيمات كروم داخلية، عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، عجلة القيادة ومقبض فرامل اليد وناقل الحركة بكسوة الجلد، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، فتحات التهوية (تطعيمات لون رمادي)، زجاج عازل للحرارة، نوافذ كهربائية، مرآة داخلية بتعتيم تلقائي، إضاءة داخلية محيطة، إضاءة عند موضع القدم، شاشة لمس مقاس 8.25 بوصة، توصيل الهاتف الذكي بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto ، بلوتوث، 2 فتحة USB، نظام صوت 6 سماعات.وسيتم طرح الفئة الثانية FR بسعر 390 ألف جنيه مصري.تأتي الفئة الثانية من سيات أرونا 2022 بنفس مواصفات الفئة الأولى بالإضافة إلى سقف السيارة ومرايا الأبواب بلون أسود، مصد خلفي رياضي مع شكل فتحات عادم من الكروم، دفيوزر رياضي، جنوط مقاس 18 بوصة، دخول بدون مفتاح، مقاعد رياضية سوداء Dinamica، تعديل ارتفاع مقعد (السائق والراكب الأمامي) يدويًا، فتحات التهوية (تطعيمات لون أحمر مضيء)، عدادات رقمية، أنظمة قيادة سيات، شاحن هاتف لاسلكي.ويقدم الوكيل ضمان لمدة 5 سنوات أو مسافة 100,000 كم.