سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1898 دولارًا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 553جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 948 جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4150 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8305جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16615جنيها.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو6690 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.سعر الذهب اليوم عالميا:شهدت أسعار الذهب استقرارا بعد تراجعه في بداية تداولات افتتاحية الأسبوع أمس الاثنين، أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر خلال الأسبوع الماضي، بينما جاء هبوط أسعار الذهب اليوم مدفوعا بارتفاع في شهية المخاطرة.