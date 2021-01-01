عمره 83 عامًا وتتوارثه الأجيال.أمريكية ترتدى فستان زفاف جدتها لأمها .



فستان زفاف فستان زفاف

ارتدت كاسي كيل فستان زفاف جدتها عندما تزوجت من تايلر كيل في سبتمبر 2020، وكذلك ارتدت والدة كاسى الفستان فى حفل زفافها الذى أقيم عام 1991، وذكرت كاسى أن فستان جدتها صممته يدوياً شقيقات جدتها وذلك فى عام 1939، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



كاسى ارتدت فستان الجدة

ظلت كاسي وزوجها تايلر يتواعدان لمدة أربع سنوات قبل أن يعرض تايلر عليها الزواج في عام 2019، وقالت كاسي إنها لم تكلف نفسها عناء الذهاب للتسوق للبحث عن فستان الزفاف لأنها خططت بالفعل ارتداء فستان جدتها.



ونشأت كاسي وهي ترى صورًا لفستان جدتها الذى يعود تاريخه لعام 1939 وارتدته والدتها التى احتفظت به فى منزلها، حيث قالت كاسى:"لقد تحدثت دائمًا عن ذلك، وكنت أعرف دائمًا كيف يبدو شكل الفستان، وكيف كان لونه، لكنني لم أعرف أبدًا مقدار التفاصيل التي يحتوي عليها حتى سحبناه بالفعل من الصندوق".

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احتفظت جرين بالفستان داخل الصندوق بعد أن تزوجت به عام 1991، وكان مصمم بياقة على شكل قلب وأكمام طويلة ضيقة، و قالت :" إن الفستان من صنع أخوات جدتها سبادافينو، اللواتي عملن كخياطات في مدينة نيويورك في الثلاثينيات وفي يوم زفافها، ارتدت سبادافينو الفستان بغطاء رأس وحجاب بطول الكاتدرائية.وفي عام 1991، ارتدت جرين فستان زفاف والدتها والذي كان يشبه فستان زفاف الأميرة ديانا".وكان الفستان الأصلي مصنوعًا من قماش الساتان الخالص ولم يكن به سوى أزرار على الأكمام. وعدلته جرين حيث صمم أكمام منتفخة، ودانتيل على صدر، وقوس في الخلف، مثل فستان الأميرة ديانا، وقالت جرين أن جدتها كانت سعيدة عندما رأت ارتدت جرين أيضًا إرثًا عائليًا آخر وهو زوج من الأقراط من اللؤلؤ سمحت لها جدتها باستعارته والذى ارتدته كاسى بعد ذلك.وارتدت كاسي عقدًا من الألماس صنعه والداها باستخدام خاتم الخطوبة الأصلي لجرين، كما كان مصنوع بالأحرف الأولى من أسم كاسي وتايلر، وأجرت كاسى بعض التعديلات على فستان الزفاف والتى منها نزع الأكمام.والآن أصبحت أمًا لطفلين ولا تخطط لإنجاب المزيد من الأطفال، حيث قالت كاسي :"فى الوقت الحالي أنا عند مفترق الطرق بشأن ما أفعله بالثوب، لذلك لا أعرف. ربما سأحتفظ به لحفيدتي المستقبلية".