تبلغ قيمته 100 مليون دولار.تعرف على سبب هدم قصر محمد حديد المثير للجدل



قصر محمد حديد قصر محمد حديد

بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم قضائي بهدمه؛ بدأت إجراءات هدم القصر الضخم للملياردير الأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد، والذي أثار جدلًا واسعًا، ما جعل الكثيرون يبحثون عن سبب هدم قصر محمد حديد والذي يبلغ سعره نحو 100 مليون دولار.



سبب هدم قصر محمد حديد

وكان الحكم الذي صدر منذ أكثر من عامين يقض بهدم القصر بسبب الخطر الذي يشكله على المنازل المجاورة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل»، والتي نشرت بعض الصور لحفارة ميكانيكية تهدم جدارًا من المبنى الضخم، بينما قام العمال بتهيئة السقف الخرساني المسطح لتقطيعه إلى أقسام وإزالته.



وواجه محمد حديد، والد بيلا وجيجي حديد، عدة دعاوى قضائية تقدم بها جيرانه ضده قبل عامين، إذ شكل قصره الضخم خطورة كبيرة على المباني المجاورة له، ويعتبر حجمه الكبير غير ملائم للبنية الأرضية التي جرى بناؤه عليها.

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تكلفة قصر محمد حديد 100 مليون دولاروأسندت مهمة هدم هذا القصر لشركة «Sahara Construction»، إذ يبلغ سعر القصر المثير للجدل نحو 100 مليون دولار، ومنح القاضي الذي أمر بالهدم نحو 60 يومًا للشركة لإكمال عمليات الهدم.وأشارت الشركة المنفذة لقرار هدم القصر إلى أنّه لا يمكن استخدام كرة الهدم لإزالة المبنى، وذلك بسبب شدة انحدار التلال التي بُني عليها، وعدم مراعاة الخطط المعتمدة في البناء.وكان «حديد» أعلن عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب للقيام بعملية الهدم، ليقوم بعدها ببيع القصر في مزاد علني، لتشتريه شركة Sahara Construction المُنفذة لقرار الهدم، وذلك مقابل 5 ملايين دولار فقط، في حين أراد حديد أن تجرى عملية البيع مقابل 100 مليون دولار.