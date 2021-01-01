تبلغ قيمته 100 مليون دولار.تعرف على سبب هدم قصر محمد حديد المثير للجدل

بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم قضائي بهدمه؛ بدأت إجراءات هدم القصر الضخم للملياردير الأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد، والذي أثار جدلًا واسعًا، ما جعل الكثيرون يبحثون عن سبب هدم قصر محمد حديد والذي يبلغ سعره نحو 100 مليون دولار.
سبب هدم قصر محمد حديد
وكان الحكم الذي صدر منذ أكثر من عامين يقض بهدم القصر بسبب الخطر الذي يشكله على المنازل المجاورة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل»، والتي نشرت بعض الصور لحفارة ميكانيكية تهدم جدارًا من المبنى الضخم، بينما قام العمال بتهيئة السقف الخرساني المسطح لتقطيعه إلى أقسام وإزالته.
وواجه محمد حديد، والد بيلا وجيجي حديد، عدة دعاوى قضائية تقدم بها جيرانه ضده قبل عامين، إذ شكل قصره الضخم خطورة كبيرة على المباني المجاورة له، ويعتبر حجمه الكبير غير ملائم للبنية الأرضية التي جرى بناؤه عليها.
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