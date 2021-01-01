يعد الكمون من أكثر النباتات شهرة حول العالم وخاصة بالنسبة لربات البيوت وذلك لاستخدامه في الطهي مما يعطي للطعام مذاقاً لذيذاً كما أنه أكثر التوابل شهرة حول العالم ولكن لا يعرف معظم الناس الكمون على أنه مشروباً وذلك لعدم شهرتة عالمياً على أنه مشروب مغلي، ومن الفوائد الصحية التي لا حصر لها التي يقدمها الكمون كمشروب لجسم الانسان، وينصح العديد من الأطباء بشرب الكمون وخاصة على الريق نظراً لفوائده العديدة.
ومن أهم فوائد شرب الكمون على الريق :
1- يساعد في تحسين الهضم حيث يقوم الكمون بزيادة نشاط البروتينات الهضمية، ويقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي مما يساعد على تسهيل عملية الهضم .
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