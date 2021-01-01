

الكمون الكمون

يعد الكمون من أكثر النباتات شهرة حول العالم وخاصة بالنسبة لربات البيوت وذلك لاستخدامه في الطهي مما يعطي للطعام مذاقاً لذيذاً كما أنه أكثر التوابل شهرة حول العالم ولكن لا يعرف معظم الناس الكمون على أنه مشروباً وذلك لعدم شهرتة عالمياً على أنه مشروب مغلي، ومن الفوائد الصحية التي لا حصر لها التي يقدمها الكمون كمشروب لجسم الانسان، وينصح العديد من الأطباء بشرب الكمون وخاصة على الريق نظراً لفوائده العديدة.



ومن أهم فوائد شرب الكمون على الريق :



1- يساعد في تحسين الهضم حيث يقوم الكمون بزيادة نشاط البروتينات الهضمية، ويقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي مما يساعد على تسهيل عملية الهضم .

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2- يساعد على التخلص من الالتهابات نظراً لما يحتوي عليه الكمون من مركبات نباتية متعددة فإنه يساعد بشكل كبير على التخلص من أي التهابات تصيب جسم الانسان.3- يساعد في علاج الأنيميا حيث يوفر الكمون ما يقرب من 20 % من الحديد لجسم الانسان والذي يساعد بشكل كبير على التخلص من الأنيميا ونظراً إلى أن معظم الناس حول العالم لا تحصل على الكم الكافي من الحديد يصبح الكمون خيار مناسب جداً لتقديم الحديد لجسم الانسان.4- الكمون يساعد على فقدان الوزن حيث يساعد الكمون على خفض نسبة الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في جسم الإنسان الذي يساعد بدوره على فقدان الوزن.