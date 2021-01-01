

زيت حبة البركة زيت حبة البركة

فوائد زيت حبة البركة للشعر، يُعرف أيضًا باسم الكمون الأسود أو حبة البركة، يُعتقد أن زيت الحبة السوداء يعيد نمو الشعر بشكل طبيعي في المناطق الرقيقة بفضل تركيزه العالي من الثيموكينون ، وهو مضاد قوي للهستامين.



غالبًا ما توصف مضادات الهيستامين لمرضى الثعلبة للمساعدة في إعادة نمو الشعر والحصول على هذا، إنه في الواقع زيت أساسي، لذلك نسلط الضوء على زيت حبة البركة للشعر.



فوائد زيت حبة البركة للشعر

1.يرطب الشعر ويساعد فى الحصول على ملمس ناعم

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هذا يعني أنه ليس سميكًا مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، وله فوائد علاجية إضافية. هذا يعني أيضًا أنه يجب تخفيف زيت الحبة السوداء النقي وغير المكرر والمضغوط على البارد بنسبة 100 في المائة في زيت ناقل آخر (مثل جوز الهند أو الزيتون) ، لأنه قوي جدًا بمفرده. وعند تخفيفه ، يمكن استخدامه مباشرة على فروة الرأس لتقليل الالتهاب وتحفيز نمو الشعر وتقليل التقشر والحساسية. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن لديك أي مشاكل في فروة الرأس ، فإنه يساعد على جعل الشعر صحيًا وناعماً ،2. يساعد في علاج مشاكل فروة الرأسإذا كنت تعاني من مشاكل في فروة الرأس أو الجلد ، فقد يساعد زيت الحبة السوداء في ذلك. "نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات ، يمكن أن يساعد [زيت الحبة السوداء] في حل الاختلالات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية في فروة الرأس والجسم .3. يساعد على التخلص من القشرةإذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فاستمع. "أظهرت دراسات العلوم الأساسية أن مستخلصات زيت الحبة السوداء يمكن أن تساعد في تقليل نمو العديد من الكائنات الفطرية " نظرًا لخصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات والمضادة للفطريات .4. يعزز نمو الشعرربما تكون الفائدة الأكثر إغراءً لزيت الحبة السوداء للشعر هي أنه يمكن أن يساعد شعرك على النمو بفضل مكون رئيسي ،يحتوي على كميات عالية من مضادات الهيستامين التي تسمى ثيموكينون ، وقد استخدمت مضادات الهيستامين تاريخياً في علاج الثعلبة ، ومن هنا كان الاعتقاد بأن زيت الحبة السوداء قد يعزز نمو الشعر ،زيت الحبة السوداء يحتوي على أوميغا 3 و 6 التي تحفز الدورة الدموية ، وخاصة في الرأس. ومن المعروف أن هذا يعزز نمو الشعر السريع في غضون أسابيع."وفقًا للطب الصيني التقليدي (TCM) ، "الشعر هو امتداد مباشر للدورة الدموية. لذلك ، فإن زيادة الدورة الدموية تفيد بشكل مباشر صحة فروة رأسك وشعرك" ،بعض الدراسات السريرية أظهرت أن الخلطات المختلفة من زيت الحبة السوداء تعزز بشكل فعال نمو الشعر وتقلل من تساقط الشعر، تشير إلى دراسة عشوائية مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي على وجه الخصوص والتي خلصت إلى أن زيت الشعر مع حبة البركة يقلل من تساقط الشعر بنسبة 70 في المائة . "تم استخدام العلاج لمدة ثلاثة أشهر ، وتم تقييم النتائج من قبل أطباء الجلدية" ، مضيفًا أن "70 بالمائة من مجموعة العلاج لديهم زيادات كبيرة في كثافة الشعر وكثافته".فوائد زيت حبة البركة للشعر الخشنيحتوي زيت الحبة السوداء على أوميغا 3 و 6 جزيئات حيوية تعمل على تنشيط الدورة الدموية وخاصة في الرأس مما يعزز نمو الشعر السريع في غضون أسبوع.زيت الحبة السوداء هو أفضل مكون يمكنك استخدامه لعلاج تساقط شعرك والشعر الخشن لأنه يحتوي على أكثر من 100 عنصر غذائي مختلف وهي مصادر غنية لتغذية شعرك وبصيلاتك التي تساعد على إعادة صحة بصيلاتك ، وبالتالي الحد من تساقط الشعر. بسبب الأحماض الأمينية الغنية في زيت الحبة السوداء ، تساعد الخصائص على ترطيب جذع الشعر.زيت الحبة السوداء مضاد للميكروبات بشكل طبيعي. يعتبر مضاد الالتهاب الموجود في زيت الحبة السوداء رائعًا عند تخفيفه بزيت ناقل لتهدئة حالات فروة الرأس الناتجة عن الالتهاب والتقشر والحساسية. يقتل الفيروسات والفطريات مما يستفيد منه المصابون بالقمل. أيضًا ، تستفيد بشرتك منه بسبب الميكروبات الضارة التي قد تعيش على السطح وترطب فروة رأسك وتوازن إنتاج الزيت.فوائد زيت حبة البركة للشعر الابيضيلعب دورًا مهمًا في منع الشعر الأبيض من خلال تحسين أداء خلايا الشعر المسؤولة عن تصبغ بصيلات الشعر لمواصلة نموها الطبيعي.يمكنك الاستفادة من زيت الحبة السوداء بمفرده وتخفيفه أيضًا بزيوت كوستر، فيما يلي بعض النصائح لعمل قناع للشعر بزيت الحبة السوداء.فوائد زيت حبة البركة للشعر الخفيفتساقط الشعر الكربي هي حالة تتميز بتساقط مؤقت للشعر أو ترققه أظهرت دراسة أجريت عام 2013 على 20 امرأة مصابة بتساقط الشعر الكربي تحسنًا ملحوظًا عند معالجتها بمستحضر يحتوي على 0.5 في المائة من زيت الحبة السوداء.ومع ذلك ، نظرًا لحجم العينة الصغير للدراسة ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الحبة السوداء فعال حقًا في علاج تساقط الشعر الكربي.فوائد زيت حبة البركة للشعر والبشرهفوائد زيت حبة البركة للشعربذور حبة البركة مكونًا مثاليًا للطب ومستحضرات التجميل. توضح الدراسة خصائص زيت الحبة السوداء على النحو التالي:مضاد للجراثيممضاد للفطرياتمضاد التهابمضادات الأكسدةيشير المدافعون عن زيت الحبة السوداء للشعر إلى أن هذه الخصائص يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس من خلال معالجة مشاكل مثل قشرة الرأس مع الحفاظ على رطوبة فروة الرأس. ومع ذلك ، لا تدعم الأبحاث السريرية هذا الادعاء.يقترح هؤلاء الأشخاص أيضًا أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في أعمدة الشعر الفردية لأنها غنية بالأحماض الأمينية الدهنية.أنصار زيت الحبة السوداء كعلاج لتساقط الشعر لديهم بعض الأبحاث لدعم ادعاءاتهم.أشارت دراسة أجريت عام 2014 إلى أن مزيجًا من زيت جوز الهند وزيت الحبة السوداء كان فعالًا بدرجة كافية في تعزيز نمو الشعر لتبرير مزيد من الدراسة.أيضًا ، أشارت دراسة أجريت عام 2017 إلى أن زيت الشعر العشبي الذي يحتوي على حبة البركة أدى إلى تقليل تساقط الشعر بنسبة تصل إلى 76 بالمائة.إلى جانب العناية بالشعر ، يُعرف زيت الحبة السوداء بفوائده للبشرة. وفقًا لمراجعة عام 2015 ، قد تشمل هذه الفوائد ما يلي:تحسين رطوبة البشرة وترطيبهاوفقًا لمراجعة عام 2016 ، تعد بذور حبة البركة مكونًا مثاليًا للطب ومستحضرات التجميل. توضح الدراسة خصائص زيت الحبة السوداء على النحو التالي:مضاد للجراثيممضاد للفطرياتمضاد التهابمضادات الأكسدةيشير المدافعون عن زيت الحبة السوداء للشعر إلى أن هذه الخصائص يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس من خلال معالجة مشاكل مثل قشرة الرأس مع الحفاظ على رطوبة فروة الرأس. ومع ذلك ، لا تدعم الأبحاث السريرية هذا الادعاء.يقترح هؤلاء الأشخاص أيضًا أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في أعمدة الشعر الفردية لأنها غنية بالأحماض الأمينية الدهنية.أنصار زيت الحبة السوداء كعلاج لتساقط الشعر لديهم بعض الأبحاث لدعم ادعاءاتهم.أشارت دراسة أجريت عام 2014 إلى أن مزيجًا من زيت جوز الهند وزيت الحبة السوداء كان فعالًا بدرجة كافية في تعزيز نمو الشعر لتبرير مزيد من الدراسة.أيضًا ، أشارت دراسة أجريت عام 2017 إلى أن زيت الشعر العشبي الذي يحتوي على حبة البركة أدى إلى تقليل تساقط الشعر بنسبة تصل إلى 76 بالمائة.1. قم بإجراء اختبار رقعةهناك القليل من الآثار الجانبية المعروفة لزيت الحبة السوداء ولا ينصح باستخدامه إذا كنت حاملاً. ومع ذلك ، عند استخدام أي منتج جديد ، هناك دائمًا خطر الإصابة بالحساسية أو التهيج ، ولهذا يوصي بإجراء اختبار التصحيح قبل الاستخدام لمعرفة ما إذا كان لديك أي رد فعل سلبي ، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة . "زيت الحبة السوداء هو زيت أساسي ، ويمكن أن يكون قويًا جدًا ، لذلك من الأفضل مزجه مع زيت ناقل (زيت الجوجوبا ، زيت الزيتون ، إلخ) بدلاً من دهنه مباشرةً على منطقة لتقليل المخاطر من التهيج "2. استشيري طبيبك أولا"يمكن أن تكون النباتات والأعشاب سامة إذا تم استخدامها في ظل ظروف خاطئة وقد تتفاعل سلبًا مع أي دواء أو مكملات أخرى". لهذا السبب ، من الأفضل دائمًا مراجعة طبيبك أولاً قبل استخدامه ، خاصةً إذا كنت تتناوله في شكل مكمل. يضيف الدكتور بوسينا أنه من المحتمل أن يزعج نظام الجهاز الهضمي عند تناوله عن طريق الفم ويسبب الغثيان أو عدم الراحة في البطن أو الانتفاخ.إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتحسين صحة شعرك وفروة رأسك ، فقد يعمل زيت الحبة السوداء ، لكن الأمر سيستغرق وقتًا واتساقًا لرؤية أي نتائج محتملة.3. استخدمي مستحضر للشعر يحتوي على زيت الحبة السوداءأسهل طريقة لاختبار زيت الحبة السوداء على شعرك هي دمج منتج للشعر في روتينك الذي يحتوي على الزيت ، مثل مصل الشعر أو الشامبو أو أقنعة الشعر. يوصي الدكتور سكوتنيكي أيضًا بالنظر في تركيز مستخلص الزيت. "ابحث عن 0.5 بالمائة على الأقل من حبة البركة ، والتي تم استخدامها في الدراسة وأظهرت نموًا جيدًا للشعر ،" كما تقول. يشير الدكتور سكوتنيكي إلى أنه في الدراسة السريرية ، تم وضع الزيوت على فروة الرأس باستخدام غسول يحتوي على 0.5 في المائة من حبة البركة يوميًا لمدة ثلاثة أشهر. بمعنى آخر ، ينتج عن الاتساق على مدار فترة زمنية أفضل النتائج.4. اصنع علاجًا للشعر بنفسكلصنع علاجك الخاص بزيت الحبة السوداء في المنزل ،إنه يخلط الزيت مع زيت ناقل آخر مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو زيت الخروع لتعزيز كفاءته. يفضل هيل استخدام زيوت مثل زيت الحبة السوداء كعلاج قبل الشامبو لفروة رأسك وشعرك . ضعي العلاج بالزيت على الشعر الذي لم يتم غسله بالشامبو ، و "اسمحي للزيت أن يعالج لمدة 30 دقيقة على الأقل" ، كما يقول هيل. للحصول على أفضل النتائج ، تقترح أيضًا النوم مع العلاج في شعرك. فقط تأكد من استخدام غطاء وسادة لا تمانع في أن تصبح دهنية.تلطيف وتنعيم الشعرالجاف:بسبب الأحماض الدهنية في زيت الحبة السوداء ، فهو يساعد على تقوية وتنعيم وترطيب كل خصلة شعر، لم تنتج فروة الرأس نفس الكمية من الزهم ، مما يجعل نوع الشعر يتراوح من الجاف إلى الدهني يساعد على تطبيع إنتاج الزيت على فروة رأسك ، مما يضمن بقاء شعرك مرطبًا جيدًا دون أن يصبح دهنيًا.