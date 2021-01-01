تعرف عليي أنواع ثقوب القلب التي تصيب الأطفال



ثقوب القلب التي تصيب الأطفال ثقوب القلب التي تصيب الأطفال



هناك أنواع من ثقوب القلب، ومنها من يكون ثقب صغير وهو لا يتسبب في حدوث مشاكل للطفل، ويمكن ان يختفي مع مرور الوقت؛ حيث أن ثقب بالقلب يعني بأن هناك تشوه في الحاجز البطيني، وهو يعد عيب خلقي شائعًا في القلب يولد الشخص مصابًا به.



ويحدث الثقب (التشوه) في الجدار (الحاجز) الذي يَفصل بين حجرات القلب السفلية (البطينات)، والذي يسمح للدم بالمرور من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن للقلب. بعدها، يُضخ الدم الغني بالأكسجين مرة أخرى إلى الرئتين بدلاً من الجسم، ما يجعل القلب يعمل بقوة أكبر.



ويمكن ان يكون التشوه كبير، وهنا يمكن ان يتسبب أنواع ثقوب القلب في تعطيل مرور الدم من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن للقلب، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.



يتسبب أنواع ثقوب القلب شديدة التأثير على ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الرئتين بدلا من الجسم ، مما يجعل القلب يعمل بقوة أكبر، ولا يسبب أنواع ثقوب القلب تشوه الحاجز البطيني الصغير حدوث أي مشكلات، كما تختفي معظم تشوهات الحاجز البطيني من تلقاء نفسها.

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وتَحتاج أنواع ثقوب القلب الشديدة والخطيرة في تشوهات الحاجز البطيني المتوسطة أو الأكبر إلى ترميم جراحي في سن مبكرة للوقاية من حدوث مضاعفات فيما بعد .