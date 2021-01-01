أخطاء فادحة في الرجيم تمنع إنقاص الوزن

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أخطاء فادحة يقوم بها الكثيرون تتسبب في ثبات الوزن أو عدم فقدانه، مما يجعلهم يفقدون الحافز للتخلص من الوزن الزائد تدريجيًا عندما لا يلبي الواقع توقعاتهم.



وفقا لموقع “هيلث”، يعد عدم وجود خطة فعالة وواقعية لخسارة الوزن وعدم الصبر هما مشكلتان شائعتان للغاية، ويمكن أن تساعد الأهداف الواقعية في إبقائك على المسار الصحيح لأن فقدان الوزن التدريجي والبطيء ليس فقط صحيًا ولكنه أيضًا أكثر فعالية.



فيما يلي أهم 5 أخطاء في إنقاص الوزن يجب عليك تجنبها، وفقا لموقع “برايت سايد”.



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1- تخطى الوجباتيمكن أن يكون لأنماط الأكل، مثل تكرار وتوزيع الأكل على مدار اليوم، تأثير كبير على إنقاص الوزن، ويعتقد الكثير من الناس أن الحد من تناول السعرات الحرارية عن طريق تخطي وجبات الطعام سيساعد في تسريع فقدان الوزن.ولكن في الواقع، غالبًا ما يؤدي تخطي إحدى الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية لأنك تشعر بالجوع أكثر.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تخطي الوجبات سلبًا على مستوى السكر في الدم، والتمثيل الغذائي، ومستوى الطاقة.2- الاعتماد على الأطعمة قليلة الدسمعند محاولة إنقاص الوزن، يتبنى العديد من الأشخاص عادة البحث عن الملصقات "قليلة الدسم" قبل تحديد ما إذا كان الطعام مناسبًا للنظام الغذائي أم لا، ومع ذلك، قد تحتوي هذه الأطعمة على دهون وفيرة وسعرات حرارية مخفية، بالإضافة إلى المُحليات الصناعية.يمكن أن يسبب تناول مثل هذه الأطعمة الرغبة الشديدة في تناول السكر ، ويقلل من مستوى الطاقة لديك ويؤدي إلى زيادة الوزن.يجب استبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بالأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعةتمامًا مثل الأطعمة قليلة الدسم ليست دائمًا الخيار الأفضل لفقدان الوزن، فإن التحول إلى مشروبات الحمية أكثر ضررًا من نفعها.كريم صبري: تكميم المعدة إحدى طرق إنقاص الوزنماء الديتوكس .. كيف يساعد على إنقاص الوزن ؟3- الحرمان من النومإذا كنت لا تفقد الوزن بالرغم من ممارسة الرياضة بكثرة واتباع نظام غذائي صارم، فقد يكون السبب هو الحرمان من النوم.يعد عدم الانتباه للحصول على نوم مناسب أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند محاولة إنقاص الوزن.ترتبط مستويات النوم بمستويات الهرمونات لدينا.يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى تخزين الدهون.يمكن أن يسبب أيضًا تقلبات في هرمونات الجوع الرئيسية، واللبتين، والجريلين.4- الإجهادأثناء الإجهاد، يوجه دماغك خلاياك لإفراز الكورتيزول، وهو هرمون يجعلك تشتهي الأطعمة السكرية والغنية بالدهون.إن اندفاع الأدرينالين أثناء الإجهاد يؤدي في النهاية إلى إرهاق الغدة الكظرية، مما يجعل جسمك يخزن المزيد من الدهون، هذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.يمكنك التحكم في إجهادك للحفاظ على مستويات الكورتيزول والوزن تحت السيطرة.جرب تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق للمساعدة في تقليل التوتر.5- إهمال البروتينالبروتين يساعد في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول السكر ويمنع رواسب الدهون الزائدة بسبب فرط السكر.لذلك، يمكن أن تساعد زيادة البروتين الغذائي جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني والنظام الغذائي المتحكم في الطاقة في تقليل الوزن.