رئيس أوكرانيا: سوف نعمل على تعزيز قواتنا ،،ولا أحد يريد الحرب

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رئيس أوكرانيا


قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إنه يتم اختيار وتحديث الدول التي يجب أن تساعد أوكرانيا فى حل الأزمة الحالية مع روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات قد تكون غير كافية لاتخاذ وحل تلك الأزمة المعقدة.

وأضاف رئيس أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، مع رئيس إستونيا: “بايدن ورئيس فرنسا وبريطانيا وعدد آخر من الرؤساء يقدمون الدعم لنا، وهم جاهزون لتقديم الدعم العسكري والمعنوي، إضافة إلى العقوبات بسبب هذا التدخل”.

وأكد أن تلك المساعدات تكون فى مختلف المجالات، وتابع: "سوف نعمل على تعزيز قواتنا بغض النظر عن انضمامنا إلى الناتو أو لا، ويجب أن نعزز ونقوي الجيش الأوكراني، ولا أحد يريد الحرب".

المصدر: elbalad

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