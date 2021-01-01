الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك

صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” موعد الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك بها الأهلي والزمالك.

وأعلن الكاف إقامة مباراة الزمالك أمام الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل وهو نفس موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل أيضا.

وهو الأمر الذي يمثل صدمة لدى عشاق الأهلي والزمالك لعدم إمكانية متابعة المباراتين كونهما يقامان في نفس التوقيت .

ويدخل الزمالك مباراة الوداد المغربي المقبلة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن كان الفريق تعادل في أول مباراتين له أمام بيترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين .

بينما يخوض الأهلي مباراة صن دوانز الجنوب إفريقي ، باحثا عن الفوز بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني. .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52327

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager