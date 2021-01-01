الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” موعد الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك بها الأهلي والزمالك.
وأعلن الكاف إقامة مباراة الزمالك أمام الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل وهو نفس موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل أيضا.
وهو الأمر الذي يمثل صدمة لدى عشاق الأهلي والزمالك لعدم إمكانية متابعة المباراتين كونهما يقامان في نفس التوقيت .
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