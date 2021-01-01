وزير التربية والتعليم يعلن بشرى سارة لتلاميذ 4 ابتدائي



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا سارا لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء امورهم.



قال وزير التربية والتعليم : إن Discovery Education بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتيح الآن لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي إمكانية تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي بما فيها دليل المعلم/ كتاب الطالب .



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي التي تتيحها Discovery Education من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصري عبر الرابط التاليhttps://en.discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/

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وعلى جانب آخر .. دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المعلمين وأولياء الأمور، لحضور ورشة عمل هامة على بنك المعرفة المصري.وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجها حديثه للمعلمين واولياء الامور: تعرُّف على العَلاقة بين الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ومعايير اختيار الوسيلة التعليمية والوسائل التعليمية في ظل التطور التكنولوجي والتعليم الحديث، في ورشة عمل من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري.وأوضح وزير التربية والتعليم أن ورشة العمل المذكورة سيكون موعدها يوم الخميس الموافق 24 فبراير الساعة 7:00 مساءً .وسبق أن قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "إحنا متعمدين نبدأ الفصل الدراسي الثاني حسب الخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها في السابق في المدارس والجامعات "، معقبًا: " العام الدراسي هيمشي حسب الخطة وملناش دعوة بأي إشاعات عن الإلغاء والتأجيل والحذف ".وأشار خلال حواره ببرنامج" صباحك مصري" والمُذاع على فضائية" إم بي سي مصر2":" احنا بنسابق الزمن وعشان مصلحة الطالب لازم منحرموش من أي فرصة تعليمية ، والمفروض نطلب أنهم يحضروا أكثر وياخدوا مناهج أكتر لأن الدنيا اللي هيشتغلوا فيها محتاجة كل ده".ووجه وزير التعليم رسالة لأولياء الأمور والطلاب:" حافظوا على الحماس عند أولادكم واحفظوا باهتمامهم بالتعليم ومتاخدوش الولاد لسكة الامتحان اسألوا ولادكا هما اتعلموا ايه وايه اللي تقدروا تعملوه وشجعهم على التعلم زي زمان واكتساب المعرفة وليس الدرجات ".وأكد وزير التربية والتعليم: "أن لازم الناس تبقى فاهمة ان خريج التعليم الفني هيشوف حاجات وهيتعلم حاجات مكنتش موجودة في كليات الهندسة لما كنا احنا فيها "، معقبًا:" أنه يتم تعليم الطلاب لغات وأشياء غير متعلقة بالمنهج نفسه".واستطرد، أنه عند انتهاء الطالب من مرحلة التعليم الفني يمكن أن يلتحق مباشرة بسوق العمل أو يستكمل دراسته الجامعية في الكلية التكنولوجية في بني سويف، مردفًا:" أن هذه المدرسة رقم 36 في منظومة مدارس تكنولوجيا التطبيقية".