آداب عين شمس تتلقى التماسات نتائج الفصل الدراسي الأول

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أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن بدء تلقي الالتمالسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول اعتبارا من اليوم الإثنين، لمدة أسبوع.



وأضافت الكلية أنها كثفت جهودها استعدادا للفصل الدراسي الثاني من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لافتة إلى أنه تم نشر جميع جداول المحاضرات على الصفحة الرسمية للكلية.



وكانت الاستعداد للفصل الدراسى الثانى ضمت تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الكلية وعمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والقاعات الدراسية. كما أن الكلية اتخذت كل استعداداتها لاستمرار التطعيمات.

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وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.وانتهت امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي 3 فبراير الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، والحافظ على استمرار العملية التعليمية بجانب الحافظ على صحة وسلامة والطلاب.واطمأن المجلس الأعلى للجامعات، من خلال رؤساء الجامعات، على جميع الترتيبات الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، والالتزام بقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، كذلك الخطة الدراسية للكليات وجميع الجداول للترم الثاني.وناقش الاجتماع، إعلان نتائج امتحانات الترم الأول بالكليات، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات، وفقا للخريطة المعلنة للامتحانات.وتطرق الاجتماع، إلى آخر ما وصلت له الجامعات بشأن التكليفات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ 14 ديسمبر الماضي.كان المجلس الأعلى للجامعات، كشف عن الخطط البحثية التي قدمتها الجامعات لمشاركة الدولة في تحديات التنمية سواء جامعات القاهرة أو الصعيد أو القناة.