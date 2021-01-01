دار الإفتاء توضح ..ماذا أفعل إذا لم يستجب الله دعائي؟



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ماذا أفعل إذا لم يستجب الله دعائي؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المسلم إذا لم يستجب الله دعاءه، فلا يستحسر ويترك الدعاء لمجرد أنه لم يتحقق ما يدعو الله به، وعليه لزوم الدعاء فهو عبادة في حد ذاته.



ساعة الإجابة يوم الجمعة



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قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، ما قبل المغرب على أرجح الأقوال، وذلك من خلال برنامج دقيقة فقهية.وقال عاشور رداً على سائل "هل صحيح توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة ؟ وما هو وقتها؟: نعم، توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة، بنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ" .وأكمل مستشار المفتي: أما وقت هذه الساعة فقد اختلف فيه العلماء؛ فقيل هي وقت خطبة الجمعة مع صلاة الجمعة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" . يعني يدعو وراء الإمام في الخطبة . وكذا في صلاته .ولفت إلى أنه قد قيل هي بعد العصر لحديث : "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ" .كما جاء تحديدٌ أكثر لهذه الساعة فيما روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة .وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على أنها قبل غروب الشمس بساعة، وهذا هو المختار في الفتوى، خاصة لمن فاتته الأوقات الأخرى التي ذكرناها .