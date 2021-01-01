مستشار المفتي يجيب.. عن الطلاق الرجعي والآثار المترتبة عليه



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور



ما هو الطلاق الرجعي؟ وما هي آثاره المترتبة عليه؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.



ما هو الطلاق الرجعي؟

قال عاشور : الطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.



وآثاره هي - نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج- بقاءُ الزَّوجيَّةِ خلال فترة العدة- إمكان المراجعة في العدة: فيجوز للزوج في الطَّلاقِ الرجعيِّ مراجعة زوجته ما دامت عدتها قائمة دون حاجة إلى عَقدٍ جَديدٍ، كما لا يحتاج إلى رضا الزوجة، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ?لِكَ إِن? أَرَادُو?اْ إِص?لَ?ح?ا} [البقرة: 228].

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وبين عاشور أنه تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق رجعي على زوجها إلى حين انقضاء العدة- يجب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما والزوجة في عدة الطلاق الرجعي- المرأة المعتدة من طَلاقٍ رَجعيٍّ يقع عليها الطلاق من زوجها، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولعانه؛ لأنها لا تزال زوجة له خلال العدة- لا تستحق المطلقة رجعيًّا مُؤَخَّر صداقها إلا بعد انقضاء عدتها.متى يقع الطلاق؟قالت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن الطلاق يقع بمجرد أن ينطق الرجل بـ لسانه وهو في كامل قواه العقلية ويعي ما يقول.وأضافت شاهين في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد "،:" الطلاق يقع إذا كان الرجل يعي ما يقول وفي كامل قواه العقلية حتى في حالة عدم التوثيق ".وتابعت:"التوثيق ليس شرطا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة، ونطق الرجل بكلمة الطلاق وهو في كامل وعيه وإدراكه يقع الطلاق حتى قبل التوثيق ".