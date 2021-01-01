طرق لبناء مهارات طفلك اللغوية فى البيت



لبناء مهارات طفلك اللغوية لبناء مهارات طفلك اللغوية

تعلم اللغة واحد من أساسيات التعليم طوال الحياة، ولكن في الفترة الحالية أصبحت اللغة هى أول وأساس التعليم، فأصبحت المدارس تضع شرط قبول الطفل معرفة الحروف والأرقام الإنجليزية، وأسماء الخضروات والفاكهة أيضًا وهذا ما يجعل الأم والأب في موقف ماذا أفعل للطفل ليتعلم لغة في المنزل، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض المهارات البسيطة التي تزيد من إلمام طفلك بلغة أخرى وتعليمه إياها بشكل جيد وفقاً لموقع "parents" كما يلي:



تواصل مع طفلك بنفسك

يجب أن تعلم أنك أحسن معلم لطفلك، ومساعدته في اكتساب اللغة ستساعدك أنت أيضا في تذكر ما تعلمته سابقاً، فيمكن استخدم الكلمات البسيطة التي سوف تكرر يوما مما يجعلها سهلة عليه وتنمي مهاراته مثل" good morning, good afternoon "وعندما يقوم بفعل شيء صحيح قول له good boy، وإذا قدم لك خدمه قول له thank you، وقبل أن تتطلب منه شيء قول له please، ويمكن تطوير تلك الجمل بشكل يومي حتى تزيد من الحصيلة السمعية يوم بعد آخر.



قراءة القصص البسيط

قراءة القصص تساعد طفلك في معرفة أسماء الحيوانات والطبيعة، كما إنه سيتعلم مهارة الاستماع الجيد.

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مشاهدة الأفلام دون مترجمبدلا من مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية المدبلجة، يمكنك أن تجلب له الافلام الأسرية البسيطة، وتجعله يسمع جيدا ليتعلم الحوار ويستنتج بعض الكلمات المميزة.الغناءاختر مجموعة من الأغاني البسيطة التي يغنيها الشخصيات الكرتونية المفضلة لطفلك فهي ممتعة جداً ومسلية، تعلمه القوافي وإيقاع اللغة ويحسن نطقه بشكل ملحوظ لبعض الكلمات.تشجيع الطفليجب تشجيع الطفل عندما ينطق ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية حتى يشعر بأنه قام بفعل جيد ويبحث دائماً عن التطور ومعرفة المزيد.