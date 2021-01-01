وصفات مختلفة.. خلطة سحرية لتبييض اليدين



تبييض اليدين تبييض اليدين



تعاني الكثير من الفتيات بسبب اسمرار اليدين، ويحاول العديد منهن تبيض اليدين بطرق مختلفة، ويحدث اسمرار اليدين بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس.



تنتج بشرتنا مادة الميلانين لحماية نفسها من أشعة الشمس القاسية والمزيد من الميلانين يدل على البشرة السمراء، وإليك أبرز الطرق الفعالة لتبييض اليدين.



1- خلطة تبيض اليدين من أول مرة

الليمون

يوجد الليمون في كل منزل ويمكن أن يكون أفضل علاج لتبيض المناطق الداكنة من الجسم ، وذلك بفضل حقيقة أنه يعتبر عامل تبييض طبيعي، اعصري ليمونة وافركي بضع قطرات منها على قدميك ويديك، دع العصير يجف لمدة خمس عشرة دقيقة وبعد ذلك ، اغسله بالماء العادي، يحتوي الليمون على عوامل تفتيح البشرة ويمكنه تفتيح البشرة على الفور.

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زبادينظرًا لأن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك ، فيمكن أن يثبت أنه عامل تبيض رائع يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة الداكنة، ببساطة ضع ملعقة صغيرة من الزبادي على المناطق الداكنة واتركها تجف، بمجرد أن يبدأ الزبادي بالجفاف ، اغسله بالماء بعد تدليكه لبضع دقائق.خياريمكن أن يعمل الدواء القابض الطبيعي في الخيار على تفتيح البشرة ويمكن لفيتامين أ الموجود فيه التحكم في إنتاج الميلانين في الجلد، فقط ابشري الخيار وضعي العصير على يديك وقدميك، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه، سيؤدي تكرار هذا لمدة شهر إلى تفتيح بشرتك الداكنة بشكل كبير.البرتقالالبرتقال غني بفيتامين سي الذي يعمل كعامل تبييض طبيعي ويعالج فرط التصبغ ، مما يجعله مثاليا لتفتيح المناطق الداكنة من الجسم، اعصري برتقالة وضعي عصيرها على المناطق المظلمة، اتركي العصير لمدة خمس عشرة دقيقة ثم اغسليه بالماء العادي وستتفاجأين برؤية النتائج.طماطمتحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أنه يجعل البشرة أقل حساسية للأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تغميق البشرة، كما أنها تحتوي على كمية عالية من فيتامين سي المعروف بقدرته على تفتيح البشرة.2- خلطة تبييض اليدين في يومهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب بشرة أغمق في اليدين والقدمين ، بما في ذلك الأوساخ والأدوية والعوامل البيئية والكيميائية والالتهابات والالتهابات والتعرض لأشعة الشمس الضارة.كما تقدم العديد من شركات التجميل ومستحضرات التجميل علاجات تفتيح البشرة ، والتي يمكن العثور عليها غالبًا في الصيدليات، ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي يمكن وضعها موضعياً للمساعدة في تفتيح البشرة.ضع الأطعمة التي تحتوي على حمض اللاكتيكحمض اللاكتيك هو حمض ألفا هيدروكسي ، وهو مجموعة من الأحماض تحدث بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، تزيل هذه الأحماض الطبقة العليا من الجلد الميت ، وغالبًا ما تستخدم في علاجات العناية بالبشرة التجارية للتخفيف من الجلد الجاف والمتقشر والداكن، استخدم فقط منتجات حمض اللاكتيك في الليل ، حيث يمكن أن تجعل بشرتك أكثر عرضة للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.ضع طبقة رقيقة من الزبادي على يديك وقدميك قبل النوم، اتركي الزبادي لمدة خمس إلى 10 دقائق ، واشطفيه بالماء الدافئ، كرر عدة مرات في الأسبوع.تذكر أنه حتى إذا قمت بذلك ، فستظل بحاجة إلى استخدام واقي من الشمس SPF 15 أو أعلى خلال النهار لمنع أضرار أشعة الشمس.3- خلطة لتبيض اليدين في نصف ساعةضع الأطعمة الحمضية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سييعمل حمض الستريك الموجود في الأطعمة الحمضية كمقشر ويساعد على تفتيح العلامات الداكنة ، بينما يعمل فيتامين سي على تلطيف بشرتك ويساعد في علاج فرط التصبغ، فرط التصبغ هو بقعة من الجلد الداكن ناتج عن زيادة الميلانين.لا تضع أبدًا الأطعمة الحمضية على وجهك ، واستخدمها بحذر في أي مكان آخر ، حيث يمكن للحمض أن يعطل مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك ، ويجعلك أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية، لا تستخدم الأطعمة الحمضية على بشرتك أكثر من مرة في الأسبوع.ضع عصير الليمون أو البرتقال الطازج على الجلد على يديك وقدميك باستخدام كرة قطنية قبل النوم، اتركيه لمدة 30 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.جفف قشور البرتقال في الفرن واطحنها حتى تتحول إلى مسحوق، تخلط مع الزبادي العادي وتوضع على بشرتك قبل النوم، اشطفيه بعد 15 إلى 20 دقيقة.اهرسي ربع كوب من لب البابايا الطازج وضعيه على بشرتك، اشطفيه بعد 20 دقيقة.يمكن أيضًا استخدام خل التفاح كتطبيق موضعي وهو مضاد طبيعي للفطريات ويمكن أن يساعد في تفتيح البشرة، خففي الخل بكميات متساوية من الماء ثم ضعيه على يديك وقدميك واتركيه حتى يجف.خلطة تبييض اليدين4- خلطة تبييض اليدين بياض الثلجاصنع أقنعة للجلد بالبهارات أو الدقيقلطالما استخدم الكركم ودقيق الحمص لتفتيح البشرة، يمكن خلط كل هذه المكونات بالماء أو سوائل أخرى لصنع معاجين يسهل وضعها على الجلد.اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الحمص مع كمية كافية من ماء الورد لعمل عجينة سميكة، ضعيه على يديك وقدميك، اتركيه حتى يجف ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، كرر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم مع ما يكفي من عصير الخيار أو الزبادي العادي لعمل عجينة سائلة، ينتج الزبادي خليطًا أكثر سمكًا، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل شطفه. كرر كل يومين أو ثلاثة أيام.txtبـ3 مكونات.. علاج خشونة وجفاف اليدينtxtالعسل أبرزها .. 4 علاجات منزلية لـ جفاف اليدين5- خلطة لتبييض اليدين وشدهاضع الصويا أو النشا موضعيًاالأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مثل التوفو والأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز يمكن أن يكون لها تأثير تفتيح البشرة، يمكن هرس التوفو في عجينة ووضعها على الجلد ، ويمكن تقطيع البطاطس وفركها مباشرة على اليدين والقدمين، اشطف مهروس التوفو أو عصير البطاطس عن الجلد بعد 10 إلى 20 دقيقة.يمكنك استخدام عجينة الطحين أو ماء الأرز:اخلطي ملعقة كبيرة أو دقيق أرز مع كمية كافية من الماء لعمل عجينة وضعها على الجلد، اتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم اشطفيه.لاستخدام ماء الأرز ، اشطف كوبًا أو كوبين من الأرز بالماء قبل الطهي، صفي الأرز واحتفظي بالماء، نقع اليدين والقدمين في ماء الأرز لمدة 10 دقائق ، ثم اشطفهما.تبييض اليدين6- خلطة لتبيض اليدين وتنعيمها مضمونةالزبادي والكركمخذ وعاءً من الزبادي وأضف 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، امزجيها معًا وضعيها على يديك المدبوغة، اشطفيه بعد 20 دقيقة، يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بينما يحسن الكركم لون البشرة غير المتكافئ.عجينة اللوزخذ من 5 إلى 6 حبات من اللوز وانقعها طوال الليل ، امزج اللوز مع الحليب لعمل عجينة، ضع العجينة واتركها طوال الليل واغسلها في صباح اليوم التالي، اللوز غني بالفيتامينات والريبوفلافين الذي يحمي البشرة ويحسن صحتها.