تعرفي علي طريقة تحضير الأرز باللبن بصوص الفراولة



باللبن بصوص الفراولة باللبن بصوص الفراولة



الأرز باللبن من الحلويات المميزة عند العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الأرز باللبن بالكثير من الوصفات المختلفة.



وإليك طريقة تحضير الأرز باللبن بصوص الفراولة.



مقادير الأرز باللبن بصوص الفراولة

أرز

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لبنسكرنشالصوص الفراولة:2 كوب فراولة حلقاتنصف كوب سكرقشطة بلدي للتقديمطريقة تحضير الأرز باللبن بصوص الفراولة1- في حلة يرفع الأرز مع اللبن على النار حتى يسلق2- ثم ذوبي السكر والنشا في قليل من اللبن البارد ويضاف للحلة مع استمرار التحرك حتى الحصول على قوام سميك3- ضعي الأرز باللبن في كاسات التقديم4- للصوص: يرفع السكر والفراولة على النار حتى تمام التجانس والحصول على صوص سميك5- ضعي الصوص فوق الأرز بالبن6- ثم تزين الكاسات بالقشطة، ويقدم الأرز باللبن باردا