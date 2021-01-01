للشيف شربيني طريقة عمل كباب الحلة

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كباب الحلة


يعد كباب الحلة من أشهى الأكلات التى يحبها الكبار والصغار وتعد وجبة غذائية متكاملة ولا تحتاج جهد كبير من ربة الأسرة

نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كباب الحلة
لحمة

بصل

بهارات

فلفل حار

طماطم
كرفس كرات مرقة ملح

فلفل أسود

زبدة أو زيت
طريقة عمل كباب حلة
* في طاسة بها زيت يشوح البصل مع الفلفل الحار و يمكن وضع بطاطس مكعبات مع القليل من الكرات

* عندما يغير لون البصل نضع اللحمة و مع التوابل ونقلب جيدا حتي تحمر لحمة كباب الحلة ثم نضع ماء

* و تتبل بالملح والفلفل الأسود ونتركها علي النار حتي تغلي وترفع حين تنضج و تقدم مع مكعبات البطاطس ويزين كبابة الحلة بالكرفس

المصدر: elbalad

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