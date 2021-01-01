كيف تتجنبي أضرار صبغ الشعر بعد الحناء



أضرار صبغ الشعر أضرار صبغ الشعر

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أضرار صبغ الشعر بعد الحناء، حيث أصبحت من الأشياء الشائعة بين النساء اللاتي يرغبن فى الاهتمام بإطلالتهن، حيث تفكر إعادة صبغ الشعر بعد استخدام الحناء للحصول على درجة لون أخرى .. لذا يردن معرفة أضرار صبغ الشعر بعد الحناء؟



ونكشف لكم فى هذا التقرير أضرار صبغ الشعر بعد الحناء وفقا لما جاء فى موقع “ renaissancehenna ”



في الحقيقة لا تحدث أضرار صبغ الشعر بعد الحناء طالما تم استخدام كل منهما بطريقة صحيحة،إذا لم تكن الحناء مناسبة لك وترغب في العودة إلى صبغات الشعر التجارية ، فلا بأس من التراجع في غضون أول أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولكن إذا كنتي ترغبي فى الحصول على درجة اللون المثالية للصبغة التى تستخدمينها فيوصي خبراء التجميل بالانتظار شهرين أو أكثر بعد آخر تطبيق للحنة.

إذا كان هذا الوقت طويلا جدا بالنسبة لكي فيجب على الأقل أن تننتظري شهرًا واحدًا، وذلك للوقاية من أضرار صبغ الشعر بعد الحناء .

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ولكن كلما تركتي الحنة لفترة أطول وزاد استخدامها على الشعر كلما زادت قوة اللون في شعرك وأصبح من الصعب إزالته و الحصول على لون جيد مع صبغة شعرك التجارية.تختلف مدة استمرار الحناء بشكل كبير من شخص لآخر ويمكن أن تعطي الحناء لونًا دائمًا للشعر ، خاصةً على الشعر الرمادي ولكن مع مرور الوقت سوف تتلاشى الحناء ، ولكن بمجرد استخدامك للحناء ، خاصةً أكثر من مرة وسوف تضطر إلى التفكير بجدية في إتاحة الوقت لها لكي تنمو.إذا كنت ترغب بشدة في تخفيف لون شعر الحنة ، فحاول أن تشبع شعرك بالزبادي واتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة قبل غسله ، واغسل شعرك بالشامبو قدر الإمكان ولا تستخدمي مكيف الشعر وبعد غسل شعرك بشكل مكثف، ويمكنك استعمال عشبة كاسيا لإصلاح الشعر التالف.أما إذا كنتِ لاتحبي الانتظار لمدة شهرين قبل العودة إلى الصبغات الكيميائية ، فيوصي الأطباء وخبراء التجميل باختبار خصلة الشعر باستخدام صبغة شعرك العادية قبل وضعها على الشعر بالكامل لمعرفة النتيجة .وينبغي على المرأة أن تعرف أن أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا استخدمت صبغة الشعر في وقت مبكر جدًا قبل زوال الحناء الطبيعية من الشعر بشكل كامل هو استهلاك الكثير من صبغة الشعر إذا لم يأخذ اللون.