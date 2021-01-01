تحليل يكشف الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية والذئبة الحمراء

بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO) هو إنزيم تصنعه الغدة الدرقية وهو مهم في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وتم العثور على هذا الإنزيم في خلايا بصيلات الغدة الدرقية حيث يحول هرمون الغدة الدرقية T4 إلى T3ـ وتقع الغدة الدرقية في الجزء السفلي من الرقبة ، أسفل تفاحة آدم ، ملفوفة حول القصبة الهوائية، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO)، بحسب موقع "medicine net".
ما هو اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية؟
اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية هو اختبار يقيس مستوى الجسم المضاد الموجه ضد بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO).
ويتم إنتاج الأجسام المضادة الذاتية لبيروكسيداز الغدة الدرقية (TPOAb) داخل الجسم، ويعكس وجود TPOAb في الدم هجومًا سابقًا على أنسجة الغدة الدرقية من قبل جهاز المناعة في الجسم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!