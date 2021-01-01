الحالات التى تحتاج تقويم الأسنان



تقويم الأسنان تقويم الأسنان



تختلف أسباب تقويم الأسنان من مريض لآخر وذلك حسب حالته وعمره، فحسب ما ذكره موقع sayidaty توصي الجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان (AAO) بضرورة رؤية الأطفال في أول استشارة لتقويم الأسنان في موعد أقصاه 7 سنوات، وذلك لتصحيح المواقف التي قد تؤدي إلى تقويم الأسنان في المستقبل أو تقديم المشورة للوالدين بشأن التخطيط المستقبلي لعلاج تقويم الأسنان.



يمكن للبالغين الذين يسعون للحصول على علاج تقويم الأسنان استشارة طبيب أسنانهم في أي وقت حيث لم يفت الأوان بعد على التفكير في تصحيح أسنانك.



وهناك بعض الحالات التى تستدعى العلاج بالتقويم وهى:

- من يعانون من العضة المفتوحة وتعنى "عدم ملامسة الأسنان العلوية للسفلية عند العض".

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- من يعانون من العضة المعكوسة، وهنا تكون الأسنان السفلية متقدمة عن الأسنان العلوية على نحو غير طبيعي.- من يعانون من تداخل الأسنان وتعنى تداخل بين الأسنان العلوية والسفلية بشكل عشوائي.- ازدحام الأسنان، وهى وجود عدد كبير من الأسنان المتزاحمة في مكان واحد.- من يعانون من الفراغات بين الأسنان.وهناك أنواع مختلفة من:- التقويم المعدني وهو أكثر فاعلية في علاج الأسنان عن التقويم غير المرئي أو الشفاف، وأيضًا أقل تكلفة.- تقويم السيراميك، يملك صفات التقويم المعدني نفسه، إنما مصنوع من السيراميك أو الخزف، وفي بعض الحالات من البلاستيك ويمكن أن يأتي من لون الأسنان نفسه، وفي هذه الحالة هو أفضل بكثير من التقويم المعدني، علمًا أنّ التكلفة المادية أعلى بنسبة بسيطة- التقويم الداخلي وهو عبارة عن تقويم معدني ولكن يثبّت في الجهة الخلفية للسن، ولا يظهر للعين تكلفته المادية مماثلة لتلك الخاصة بالتقويم المعدني، ومن عيوبه تأثيره على مخارج الحروف عند النطق. فيما قد يؤدي إلى بعض الالتهابات البسيطة على اللسان.- التقويم غير المرئي المتحرك عبارة عن مجموعة من القوالب البلاستيكية الشفافة وغير المرئية، توضع عادة من سنة إلى سنتين. يتميز عن غيره أنه شفاف وغير مرئي، يمكن إرتداؤه من دون ملاحظته، ويمكن إزالته أثناء الأكل، وتفريش الأسنان.