أعرراض نقص مستويات الماغنيسيوم في الجسم



الماغنيسيوم الماغنيسيوم



يلعب الماغنيسيوم دورًا أساسيًا في دعم عضلاتك وأعصابك ومستويات الطاقة وحتى وظائف عقلك ، إنه "إلكتروليت" رئيسي ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما في ذلك تخليق البروتين ، والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، وضغط الدم، تتأثر وظائف القلب والهضم أيضًا بشكل مباشر بالمغنيسيوم، حتى الانخفاض الطفيف في حالة المغنيسيوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة، وفقا لما نشره موقع "wellandgood".



الماغنيسيوم والشيخوخة

يمكنك الحصول على المغنيسيوم من خلال المكملات ، لكنه ليس ضروريًا لمعظم الأشخاص، لأنه يوجد بشكل شائع في العديد من الأطعمة الصحية، و يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي من تلف الخلايا الجذرية الحرة ويساعدنا على النوم ، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا ??في العمر وتقل القدرة على النوم في كثير من الأحيان.



لكن قضية انخفاض مخزون الماغنيسيوم والشيخوخة متعددة الأوجه، يمكن للأمراض المزمنة الشائعة ، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم أو داء السكري من النوع 2 ، والعديد من الأدوية ومضادات الحموضة أو بعض مدرات البول لضغط الدم أن تستنزف مستويات المغنيسيوم، نظرًا لأن فقدان الأنسجة الخالية من الدهون أمر شائع مع التقدم في العمر ، فهناك خطر باقٍ من حدوث مشكلات في سكر الدم يمكن أن تتطور نتيجة لذلك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد حاجتنا إلى المغنيسيوم.

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كيفية الحصول على الماغنيسيوم في نظامك الغذائيضع في اعتبارك أن الكمية الموصى بها من المغنيسيوم هي 310 إلى 320 مجم للنساء البالغات و 400 إلى 420 مجم للرجال البالغين ، وفقًا لمكتب المعاهد الوطنية للصحة للمكملات الغذائية (ODS).تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والخضروات الورقية الخضراء.كما أنه يساعد في معرفة مقدار الماغنيسيوم الذي ستجنيه بالضبط من جزء واحد من الأطعمة النباتية الغنية بالعناصر الغذائية بشكل طبيعي ،على سبيل المثال ، سيوفر ربع كوب من المكسرات أو البذور حوالي 100 مجم ، في حين أن حصة الفاكهة أو الخضار ستوفر 30 مجم إلى 60 مجم ، سيوفر كوب من الكينوا المطبوخة حوالي 120 مجم من أفضل مصادر المغنيسيوم بذور اليقطين والسبانخ والسلمون والأفوكادو واللوز.