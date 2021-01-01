ادراج متهمين إحدى القضايا إلى "قوائم الإرهاب"



جماعة الإخوان جماعة الإخوان

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أنباء إدراج "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات.



كما أدرجت محكمة مصرية 5 متهمين في إحدى القضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.



كما نشرت الجريدة قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 9 متهمين في قضية أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 متهمين في قضية أخرى أيضا على نفس القائمة.