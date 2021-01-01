ادراج متهمين إحدى القضايا إلى "قوائم الإرهاب"

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صورة الخبر: جماعة الإخوان
جماعة الإخوان

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أنباء إدراج "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات.

كما أدرجت محكمة مصرية 5 متهمين في إحدى القضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما نشرت الجريدة قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 9 متهمين في قضية أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 متهمين في قضية أخرى أيضا على نفس القائمة.

المصدر: youm7

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