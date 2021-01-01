مفاجأة جديدة بشأن القبض على "طبيب الكركمين"

كشف الدكتور المصري صلاح الغزالي حرب، خطورة وصفات العلاج بـ"الكركمين" التي كان يصفها الصيدلي أحمد أبو النصر الذي ألقي القبض.
وقال الدكتور حرب في تصريح لقناة "صدى البلد": "هناك ضعف بالثقافة الصحية عند المصريين"، مؤكدا أن "الإعلام يلعب دورا سلبيا في هذا الصدد".
وأضاف أن "مرض السكر ليس له أعراض والمريض يكون فريسة سهلة لمقدمي وصفات علاج للمرضى مثل الكركمين"، مؤكدا أنه طالب نقابة الأطباء بالتدخل في هذا الأمر.
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