مفاجأة جديدة بشأن القبض على "طبيب الكركمين"



طبيب الكركمين طبيب الكركمين



كشف الدكتور المصري صلاح الغزالي حرب، خطورة وصفات العلاج بـ"الكركمين" التي كان يصفها الصيدلي أحمد أبو النصر الذي ألقي القبض.



وقال الدكتور حرب في تصريح لقناة "صدى البلد": "هناك ضعف بالثقافة الصحية عند المصريين"، مؤكدا أن "الإعلام يلعب دورا سلبيا في هذا الصدد".



وأضاف أن "مرض السكر ليس له أعراض والمريض يكون فريسة سهلة لمقدمي وصفات علاج للمرضى مثل الكركمين"، مؤكدا أنه طالب نقابة الأطباء بالتدخل في هذا الأمر.

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وتابع أن "عدم تسجيل الشخص الذي ادعى علاج المرضى بالكركمين (أبو النصر) بنقابة الأطباء كارثة".وأوضح أن "هذا الشخص له عدة فروع بمحافظات مصر، كما أنه نصح مريضا بأخذ الكركمين بديلا عن الأنسولين وهو ما أودى بحياة المريض".وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، الذي يبيع وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة، ويروج لها عبر الفضائيات، كما يدعي أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة المصرية للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة.