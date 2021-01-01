رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق: عقد كهربا موثق في موعده الصحيح

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صورة الخبر: كهربا
كهربا

أوضح مجدي عبد الغني رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق أن عقد كهربا مع الزمالك تم توثيقه في الموعد الصحيح.

وأبدى عبد الغني اندهاشة من إثارة الحديث عن عقد كهربا بعد خمس سنوات.

وقال عبد الغني في تصريحات لـ FilGoal.com: "عقد كهربا موثق في موعده الصحيح".

وأوضح "الدليل على ذلك أن الزمالك وثق في نفس التوقيت 6 أو 7 عقود تقريبا فلماذا عقد كهربا فقط المزور؟".

وأضاف عبد الغني "أسهل شيء إتهام الناس، اللاعبون حاليا يعلمون كل شيء ويتواصلون مع محامين ويمكنهم فسخ تعاقدهم بطرق قانونية حال عدم الحصول على راتبهم".

وتابع رئيس لجنة شؤون اللاعبين السابق "في وقتنا طلب كهربا فسخ تعاقده من طرف واحد فأبلغناه أن ذلك غير قانوني وسيتم تغريمه من الاتحاد الدولي".

وشدد "صرحت وقتها أن كهربا سيعاقب مثل عصام الحضري، هو فسخ تعاقده من طرف واحد وسافر إلى البرتغال والاتحاد الدولي يمنح اللاعب حق اللعب لحين الفصل في القضية مثلما حصل على بطاقة دولية مؤقتة".
وواصل عبد الغني "كهربا استأنف على الحكم ولكن مهما استأنف سيعاقب في كل الأحوال لأنها قوانين".

واختتم رئيس لجنة شؤون اللاعبين السابق "لا أعلم من يروج الشائعات لإثارة الجماهير في الوقت الحالي".

المصدر: في الجول

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